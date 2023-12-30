溫度急降，短短幾日，港人紛紛搬出各式保暖神器禦寒，包括羽絨、暖氈、暖包等。有時候就算身上穿得再多，依然有種感覺寒從骨起，又暖又凍。不過，攜帶方便的暖包只要貼對地方就能夠溫暖全身，究竟貼甚麽位置最有用呢，以下的貼暖包貼士幫助大家過個溫暖的冬天。

暖包發熱原理

即棄的暖包主要由以下成分組成，活性碳、鐵粉、蛭石、吸水性樹脂、鹽等，利用鐵粉的氧化還原反應來發熱，而其他成分如鹽則加速該反應以及將熱量傳遞均勻，達到迅速放熱的效果。也就是說，如果鐵粉的含量較高，暖包的溫度也會更高。不過，暖包溫度不宜太高，以免低溫燙傷。

貼在腰部兩側

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書中就建議，將暖包貼在「腰部兩側」最為保暖，因為該處是肝臟、腎臟等器官匯集之處，血流量較多，故只要腰部暖和，便能促進全身血液循環，令全身保持溫暖。

貼在腳底

另外，俗語有云：「諸病從寒起，寒從足下生」，將暖包貼在腳底，相信能達到泡腳相同的效果。近排，日本電視節目和《這樣有什麽差別？》就進行暖包貼法大測試，將暖包隔着衣服貼在頸部、北部、腹部、腰部、腳踝、腳底，在意熱成像儀檢測體表溫度，發現將暖包貼在腹部和腳底的時候，全身溫度有明顯上升。

同時應注意暖貼的使用方法，如果貼敷的話，不要直接與皮膚接觸，應該隔着一層衣服，以防燙傷，如果出現皮膚泛紅、起水泡的現象就應該立即停用。