日本的和牛、豬肉或雞肉一向高質，無論用來做燒肉、壽喜燒或其他菜式都咁吸引。近日有多間日本餐廳推出以肉食為主題的菜式，除有新菜單，部分還提供優惠，啖啖肉最令人滿足。

宮崎牛地頭雞

日本和牛舉世知名，當地亦有不同的品種供選擇，居酒屋權八近日推出宮崎美食之旅，以多款地道食材入饌。最引人注目首推富霜降牛脂、入口即溶的宮崎和牛，牛隻於每5年舉行一次的「全國和牛能力共進會」中，連續四屆取得日本一，可見其優質。餐廳打造出塩麴漬宮崎A5和牛、免治宮崎A5和牛薯餅、吉列宮崎A5和牛三文治伴炸紅遙番薯條和炭燒宮崎A5和牛他他伴牛油果等菜式。除此之外，還有著名的地頭雞，肉質彈牙又多汁，有日南地頭雞腿肉伴柚子胡椒、宮崎青瓜慢煮雞胸胡麻沙律和日南地頭雞腿肉湯火鍋等。肉食以外，亦有各款海鮮、農產及佳釀提供，令人回味。

鮮香壽喜燒

日本壽喜燒，讓和牛肉片富油香又甜美，尖沙咀「壽喜燒 伊勢熊」近日推出牡蠣盛宴，將海鮮及和牛肉結合。客人先品嘗Samurai武士生蠔海鮮杯伴以糸島橙醋啫喱、壽喜燒煙熏仙極生蠔、惠比須生蠔天婦羅和日本產松茸生蠔松茸土瓶蒸等菜式後，就可以品嘗主角壽喜燒，當中有京都姬牛、香川橄欖牛和牛舌等供選擇，京都姬牛軟嫩帶甜，橄欖和牛油脂分布均勻，油而不膩，包住鵝肝享用，入口即溶。澳洲和牛牛脷心軟腍香滑，同樣出色。最後以生蠔佃煮蓋飯和甜點作結，生蠔及和牛壽喜燒交替享用，最是美味。

開心放題

對於大胃王和牛魔王來講，有咩開心過食放題！尖沙咀日式和牛燒肉店上州一頭和牛早前轉型為150分鐘水煎鍋燒肉放題，店內以牛肉款式區分4款放題套餐，分別有日本A5和牛、澳洲M7和牛及美國牛，如10品A5 和牛白鱔刺身套餐就可無限任食10款日本A5和牛、8款澳洲M7和牛、7款美國牛、白鱔、刺身及其他超過50款食材。除正價時段，還有早鳥及消夜時段選擇，任何時候都可以食餐勁。

在家自煮

天氣凍唔想出門，都可以在家自煮。牛舍早前推出本地手切牛專門店「牛舍」早推出極上日本佐賀和牛壽喜燒套餐，包括有佐賀縣黑毛和牛A5西冷或肉眼，另外有肩胛小排，西冷油分布均勻有口感，肉眼油脂豐富，味道香濃，至於肩胛小排，是上等燒肉部位。其他還有蔬菜、日本進口豆品、日本生食用雞蛋和稻庭烏冬，可供2至3人享用。

親民燒肉

吃高級日本燒肉，大部分價錢都高企。燒肉石田屋於中環及銅鑼灣分店推出期間限定的石田屋特選套餐，內裏包括特上鹽牛舌、肩胛肉、赤身肉、牛肋肉和橫膈膜肉5個部位，套餐亦燒和牛肉作前菜、沙律、燒野菜拼盤和石鍋拌飯等菜式，最開心只需約75折價錢便可品嘗，較平日抵得多。