首位非藝人得獎者！旗安84揮低劉在石奪MBC演藝大獎

韓國MBC電視台年度盛事《MBC放送演藝大賞》昨晚（29日）舉行，一直被睇好捧大獎的漫畫家旗安84，憑綜藝節目《我獨自生活》及《意外的冒險》擊敗強勁對手劉在石與全賢武奪得最高榮譽的大獎，他是首位非藝人大獎得主。而旗安84亦與劉在石和全賢武一同捧走「年度藝能人獎」。

綜藝部門的「最優秀獎」由朴娜萊、HAHA及李章宇奪得，由觀眾投票選出的「最佳情侶獎」則由旗安84與他在《意》中的拍檔DEX和Pani Bottle獲得，《意》亦贏得《年度綜藝節目獎》，《玩甚麼好呢？》的朱宇宰與《黃金漁場》和《意》的張度妍就捧走「優秀獎」，「功勞獎」就由李英子奪得。

部分得獎名單

大獎：旗安84

年度藝能人獎：旗安84《我獨自生活》及《意外的冒險》、劉在石《玩甚麼好呢？》、全賢武《我獨自生活》及《全知干預視角》

年度綜藝節目獎：《意外的冒險》

綜藝部門最優秀獎：朴娜萊《我獨自生活》、HAHA《玩甚麼好呢？》、李章宇《我獨自生活》

功勞獎：李英子《全知干預視角》

優秀獎：朱宇宰《玩甚麼好呢？》、張度妍《黃金漁場》及《意外的冒險》

製作人特別獎：金九拉《黃金漁場》及《蒙面歌王》、金成柱《蒙面歌王》

最佳情侶獎：旗安84、DEX、Pani Bottle《意外的冒險》

人氣獎：Code Kunst《我獨自生活》、One Top《玩甚麼好呢？》

新人獎：金大浩《我獨自生活》、DEX《意外的冒險》、PUNGJA《全知干預視角》