梅艷芳逝世20周年　無綫播AI俢復版節目悼念

今天（30日）是樂壇天后梅艷芳逝世20周年正日，無綫將一連兩個星期六晚播出特別紀念節目，包括《永遠抱緊 梅艷芳》及《永遠抱緊梅艷芳：巴西熱浪嘉年華》，其中《巴西熱浪嘉年華》為AI俢復版，畫面及聲音均經過細緻處理以提升視聽質素。

《永遠抱緊 梅艷芳》精選了大量梅艷芳的經典造型以及昔日無數精彩演出片段，包括以型爆Bra Top西裝Look與羅文合唱《激光中》、與葉蒨文、林憶蓮及王菲合唱《女人心》以及在無綫大型綜藝節目中演過的經典趣劇。她更曾自揭「百變之謎」，並直認對「壞女孩」情有獨鍾：「但唔係好多人受落，因為化妝比較誇張啲，深紫色眼影同粗眼眉，有人覺得個樣好怪，但我覺得喺嗰陣時能夠帶動到一個潮流好難得。」她又笑言「烈焰紅唇」爆乳裝的爆紅其實是意外：「件衫我本來諗住只係Show吓手臂，點知個個嘅目光都去咗第二度。」

梅艷芳生前與香港著名形象設計師劉培基分屬友好，節目亦剪輯了劉培基十年前談及梅姐「人生中最重要兩件舞台服裝」一幕：「其實佢（喺最後一個個人演唱會）升上嚟時，你哋嘅拍掌同歡呼聲，對佢重要性好大。因為佢需要嗰份力量同支持，嗰時佢身體實在係好攰，所以好多謝你哋嗰八場嘅觀眾同報章對佢嘅讚美同支持，呢一份愛對佢嚟講非常重要。」他又分享阿梅如何以真情令向來不愛哭的他亦忍不住落下男兒淚。

另外，節目剪輯了梅艷芳生前好友張學友、張國榮、倫永亮、楊紫瓊、草蜢及譚耀文等對她的看法，當中以張國榮形容這位好友形容得最快狠準，張國榮說：「姣靚正型，喺香港嚟講好有代表性！」當年梅艷芳也有解釋朋友對她的重要性：「我新秀之後嗰年真係幾辛苦，因為啱啱搬出嚟，喺金錢上唔係咁可以照顧自己。嗰時我又唔識買餸又唔識煮飯，我啲朋友非常之好，買埋餸仲煮埋畀我食。有次好刻骨銘心嘅，有朋友打電話嚟叫我食飯，我話對唔住我啲車錢只夠搭出嚟，我唔夠錢返屋企，我朋友就話『我哋請你食飯吖』，我出到去佢唔單止 請我食飯，仲畀咗啲零用錢我。點解我咁鍾意朋友，因為朋友影響我好大。」