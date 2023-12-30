攝影達人教路！捕捉元旦最美日出

後日係2023年除夕，期待2024年來臨的你除了可參加倒數活動外，也不妨趁元旦捕捉新年首個日出、迎來全新開始！香港觀賞日出的地點眾多，究竟哪個位置的晨光最為動人震撼呢？請來風景攝影師Carlo （阮智堅）為大家精選最佳擁抱旭日景點，並教授拍攝黎明的技巧，讓你留住動人一刻。與此同時還加插周邊食買玩好去處，為1月1日帶來豐富節目。

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首推大帽山 景致超豐富

多年來獲得多個國際攝影獎項的Carlo，擅長拍攝香港大自然山霧晨光及城市壯麗夜景，尤其熱愛鑽研變幻天氣結合風景的作品。要數心水日出地點，Carlo首選本地最高山峰大帽山，他解釋：「於該處賞日出可飽覽八仙嶺、飛鵝山、馬鞍山、獅子山、錦田、荃灣、青馬大橋和大嶼山等景致，並且更有機會遇到雲海。」他便曾在此山拍攝了一幅名為《城市的層次》的日出作品，拍攝時間在日出前半小時，當時城市燈光仍舊亮起，相片最上部分見到黃和橙色的日出曙光，城市、雲、山和光各有層次。如果大家想在該處打卡的話，他建議以獅子山作主角，待日出時候有側光，再配合顏色豐富的曙光，構圖最是吸引。旭日初升後，大家可向不同方向拍攝周邊香港景色，偶然還可拍下路經的牛隻，令構圖更為豐富。

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草原魚塘 海岸浪花

想遠離城市、感受大自然包圍的日出風景，Carlo推介南生圍，他指出：「該區可拍下大草原日出、魚塘倒影、金光閃閃的蘆葦叢和冬季候鳥群飛翔的景色，若然晚上天朗氣清兼微風無雲，日出時更有機會遇到晨霧。」若想有異國風情的話，則不妨揀選坐擁海岸景色的石澳，他稱讚道：「該處的海灘和海岸媲美外國，想有豐富構圖可揀選情人橋和海邊位置，當日出時，配合大頭洲景色和浪花，效果相當好。但要留意潮汐漲退，免生危險。」Carlo補充2024年元旦日出時間為早上7時3分，日出方位於東南偏東，他認為最理想的拍攝時間在日出前1小時至日出後15分鐘，他說：「若日出方向天氣好的話，有機會影到紅、橙、黃或紫色的曙光（太陽折射光線），再配合海景、山景、雲海和城市景色等，可令照片構圖變化萬千。」

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山腰茶樓飲早茶

去大帽山影日出後，時間尚早，絕大部登山客落山後都會到荃灣川龍村端記茶樓飲早茶。這間於1950年代開業的舊式茶樓位於大帽山山腰，採用自助模式經營，客人搵到位後，可按個人喜好沖茶取餐具，就連點心都可自取。點心以傳統款式為主，亦有不同口味的茶果供應，有茶客更會拎籠雀齊齊歎茶，氣氛熱鬧。設有室內和戶外座位，客人可到樓上露台位觀望大帽山景色。不過提提大家，茶樓只營業至下午2時，想吃就要趁早。

查詢電話：2490 5246

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歷史建築大翻新

石澳有多個熱門打卡位，其一是石澳村，村內有不少外牆油上各種顏色的村屋，色彩繽紛，另外還有些古老的舊式建築物，讓人猶如置身歐洲小村莊。亦別錯過作為《喜劇之王》等電影取景地的石澳健康院及文新學校。另外於2022年完成翻新、樓高2層的石澳巴士總站，及1960年代興建、2021年重開的藍橋（又名情人橋），前者保留了優雅的懷舊外形，後者橋身則漆上搶眼非常的藍色，兩者均非常值得到訪遊逛一番。

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工作坊體驗陶藝

遊畢南生圍，不妨到訪元朗的工作坊。該區的HOORAY STUDIO開設不同的陶藝課程，其中陶藝基礎課程會介紹陶瓷製作程序和拉坯，學習了解陶泥特性方便日後創作。拉坯體驗工作坊則提供無把子茶杯、碗、碟和清酒杯四款器型讓學員嘗試製作，之後揀選自己喜愛的釉色，修坯與上釉步驟會由老師於課後代為完成。至於有基礎陶藝知識人士或已報讀過陶藝基礎課程的會員，可用優惠價格租用工作室自助服務，為自己打造一件獨一無二作品。