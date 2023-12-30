妳不是她︱黃庭鋒操爆肌　同丁子朗拗手瓜爭馮盈盈？

由丁子朗（丁丁）、馮盈盈及黃庭鋒等主演的無綫新劇《妳不是她》在最新一集中，講庭鋒為幫盈盈而與大隻佬進行連場體能Battle，包括舉鐵、引體上升及推鐵，庭鋒狂晒超級麒麟臂及朱古力腹肌，所有舉鐵場口都是真身上陣，所以鏡頭前拍到庭鋒的汗水滴在地上絕對百分百真實，他更一度谷至額頭現青筋。

庭鋒受訪時稱該場戲絕冇「揸流攤」，他花了兩星期準備，除了節食還要找健身教練「加操」：「因為對手係真教練，真係唔係講笑，好彩自己有事先係咁操，所以頂得住。」庭鋒飾演的角色雖然看似花弗，但其實一直鍾情盈盈，問到庭鋒最後會否與丁丁拗手瓜爭盈盈，庭鋒大賣關子謂：「係咪真係三角戀呢？要觀眾自己慢慢睇落去再評價。我覺得呢個角色都幾立體，表面好花弗，但內心空虛寂寞之餘又成日好掙扎，之後仲會做啲傻事咁。」講到他獲不少網民盛讚顏值高兼保養得宜，雖然庭鋒雖比丁丁年長9年，但二人飾演同班同學卻完全沒有違和感，講到保養秘訣，他笑言：「呢樣嘢冇得唔歸功於我阿媽，我有個生得好後生嘅阿媽，個樣完全唔似真實年紀，我覺得呢樣嘢真係遺傳。另外我每日都會做面膜保濕，因為乾燥會有紋，上鏡冇咁好。」

除了庭鋒，盈盈劇中愛貓Nana亦成功彈出，Nana樣子可愛又乖巧，尤其早前播出的沖涼場口，更引發大量貓奴熱議，大讚Nana乖乖任舞異於常「貓」，有網民笑指Nana成追劇動力之一。