陳柏宇堅拒跳唱：手腳同口唔協調

歌手陳柏宇（Jason）今日（30日）為新專輯《in Rhythm》舉行簽唱會，並即場獻唱新碟中2首新歌，吸引逾百粉絲到場支持，不過他獻唱時卻要邊唱邊看歌譜。Jason受訪時笑指自己因為會忘起歌詞，故要出動歌譜：「2個月就出一首新歌好難記，不過開騷唔會擔心，因為多數唱舊歌，加上事前綵排過，而且現場又有字幕機。」問他年尾出新專輯爭獎較蝕底？他說：「係咩？我唔識喎！」他透露明年會出新專輯，但堅決不會出跳唱歌，笑言自己其他事情也很有信心，唯獨跳舞沒有信心，加上向來不喜歡跳唱歌：「已經要記歌詞，仲要記埋舞步咪好唔得閒？我唔係手腳唔協調，而係手腳同口唔協調。」又表示2024年打算再次走入健身室健身，笑指不會練得太大隻，因出來效果會令他看來更矮。

他表示對自己今年樂壇成績頗滿意，提到《叱咤》頒獎即將舉行，有傳他所屬唱片公司有份贊助頒獎禮，故有利他打入「叱咤男歌手」三甲之內，他笑謂：「掂呀！All in。（期待得獎？）依家唔會諗咁多，去到現場宣布就會有少少期待，信心梗係有，咁多年講無，今年講有囉！有新鮮感。」問到囡囡知否他即將派成績表？他笑指囡囡出世後自己從未獲獎，因此未有這個概念。