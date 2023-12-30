【Bethの食卓】豬蹄筋有前有後　原來呢截最有效

上星期講到海參，自然地今個星期要介紹它的絕配出場，無錯啦，就係豬蹄筋，即係豬腳筋。大家可以想想其實每隻豬只有兩條蹄筋可用，位置是豬蹄中連接關節的腱子，即左右兩條豬𦟌內的蹄筋，人工抽出後製乾而成，但每隻豬都有分前蹄後蹄，懂得的都會知道只有前蹄豬蹄筋才有用處，因為豬真的很懶，牠們依靠前蹄活躍地活動，後蹄只用來支撐整個胖胖的身軀，靈活性不強，故只有前蹄的筋才有可取之處。

前蹄筋的口感，吃起來更具彈性，因此前蹄筋比後蹄筋略貴一些，雖然外形差別很小，幾乎分不出來，但懂得的一看前蹄筋形態明顯較後蹄筋短一點點，前端是呈現分叉好像英文字母Y字。選購上等的豬蹄筋時要求蹄筋色澤白亮且富有光澤，無殘留腐肉、肉質透明、質地緊湊，富有彈性，則為上等豬蹄筋。

專家指出豬蹄筋含有豐富的膠原蛋白，有助修復皮膚彈性和韌性，延緩皮膚的衰老，有不錯的美容功效，還可以促進毛皮生長，預防進行性肌肉失養症症，使冠心病和腦血管病得到改善，而且對消化道出血、失水性休克有一定的療效。此外，其蘊含蛋白質、脂肪、鈣、磷、鐵及多種維他命，可以烹調成多種佳餚，具健胃、健腰腿、通經絡、補血和通乳的作用，為食藥兼滋補品，有養血補肝，強筋壯骨等療效。中醫師更指出，對腰膝痠軟、身體瘦弱者有很好的食療作用；也有助於青少年生長發育和減緩中老年婦女骨質疏鬆的速度。要注意的是忌濕熱和痰濕體質人士，就不宜多吃豬蹄筋。

豬蹄筋能在中國歷史名菜佛跳牆及傳統烹調中常用作筵席菜餚的原料中佔上一席位，當然絕對有其獨特之處及妙用。個人來說，無論它是冷盆、煮、燜、燉、煲湯都令我愛不惜手，我非常喜愛，例如炮製冷盆黃酒浸豬蹄筋、鮑魚燜豬蹄筋、海參豬蹄筋燴鵪鶉蛋、排骨冬菇大根燉豬蹄筋、沙參海玉竹元肉螺頭煲唐排時我也會放些豬蹄筋一起同煲，這些家庭菜經常吃很有益，而且價錢也不貴，性價比高，一斤已一大包約300港元左右，可以分幾次煮，只是處理上心理有點壓力而已。在家裏一次性地處理了好幾包放在雪櫃內備用，十分方便，不是想像中的那麼難，我每次開壇都感覺很療愈，仲樂在其中呢！

豬蹄筋浸發方法，因人而異，我自己只會吃炸過的油發法，因為我喜歡這種口感，在這裏也分享點心得。

油發法做法：

1. 買回來的豬蹄筋先沖水洗去附在上面的灰塵，用乾布抺乾。

2. 將豬蹄筋放到油中（大約攝氏40度），小火加溫，不斷翻動蹄筋，蹄筋會先體積縮小，後逐漸發漲。

3.不斷翻動蹄筋，當蹄筋上有白色小氣泡出現時，灑上很少的冷水（1茶匙左右），蓋好鍋蓋以免被油彈傷。這時會聽到那些霹霹啪啪聲音，當聽到聲音逐漸消失，開蓋，不斷翻動蹄筋。

4. 重複灑水動作，蓋好鍋蓋，同上一樣的，火不宜過旺，並需不斷翻動，直至蹄筋漲大鼓起，取出。

5. 取出後放到冷水中，浸發，更換清水置於冰箱浸泡一天。

6. 浸發好之後，分成幾小包，大約是每次用量，抽真空後放冰格，方便日後隨時取用解凍烹調，這樣大約可放3至4個月以上。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問