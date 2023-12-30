梅艷芳逝世20周年　倫永亮憶最烏龍一次

今天（30日）是樂壇天后梅艷芳（Anita）逝世20周年，終年40歲的梅艷芳，生前推出過24張廣東碟、7張國語專輯，以及兩張日語唱片。阿梅生前的音樂監製倫永亮和蔡一智接受電台節目訪問，緬懷阿梅的專業及對音樂求變精神。

倫永亮監製過多張梅艷芳家傳戶曉專輯，他87年首次為阿梅作《無淚之女》一曲，90年《封面女郎》正式任監製，他坦言阿梅很願意聆聽意見，故他接手後阿梅轉唱很多歐西音樂風格歌曲如《黑夜的豹》等作品。他指阿梅音準很好，錄音神速，最快錄起一首歌是30分鐘：「那首歌是《四海一心》，她最緊張亦是這首歌。」至於阿梅有甚麼錄音習慣，倫永亮說：「遲到囉！試過有一晚無到添！哈！」

90年起被委任個唱音樂總監多年，拍檔巡唱至世界各地，倫永亮親證梅艷芳從不咪嘴：「我聽好多外國巨星開騷都會咪嘴，但阿梅從來沒有，跳到飛起都真唱！佢亦好識得度Rundown，將金曲編排製造氣氛。」與阿梅走埠最難忘的片段，倫永亮指是93年的芝加哥站：「那次見她聽完電話後，喺一邊同助手喊，之後我才知她收到陳百強走咗，才知她跟Danny這麼友好。」

至於他最烏龍一次，發生在拉斯維加斯：「唱緊《黑夜的豹》時，我彈琴時突然聽到髮型師Kim尖叫，原來阿梅個假髮夾得唔好跌咗落嚟！但阿梅執生好犀利，啲舞蹈員愈踢愈遠個假髮，佢就好冷靜跟住節奏去追，邊唱邊追，最後仲拎住當道具搖住唱，觀眾以為係鋪排。」甚至阿梅辭世前兩個月8場紅館騷，倫永亮都難忘阿梅的驚人意志：「無話反對她開唔開這次騷，朋友就是成全她的夢！每晚她完騷都很虛弱，大家都知完騷是《夕陽之歌》，但不知她之後要花很多時間在紅館頂由旋轉樓梯行落嚟，所有人返到後台她都未落到地面，我每晚接她時問她點，她總說『我又過到關喇！』再好開心鍚一錫我。」

阿梅生前最後3張專輯，由蔡一智任監製，由徒弟變身監製師父的唱片，阿智引以為傲00年的《I,m So Happy》專輯被當年樂評大讚，指阿梅勇於嘗試不同曲式與唱腔，但這張華星最後專輯，推出前亦爆出與品牌糾紛：「很少人知本來這張碟叫《mui mui》，推出前收到品牌律師信話我們抄襲佢哋註冊字體，最後我哋索性唔用《mui mui》，至於我，至今都無用過這品牌！我好滿意這張碟，以前阿姐成日畀人話過於成熟，其實阿姐大我幾個月，這張碟談討女性的開心，由歌曲到封面相，好清新好少女！」

至於被喻為樂壇可一不可再的經典專輯02年的《With》，阿梅夥拍十一個巨星單位，包括張國榮、張學友、林憶蓮、王菲等，各合唱一首歌，阿智亦見識到阿梅的江湖地位：「這張碟是轉投Paco（黃柏高）公司，我構思阿姐同11個巨星合唱做第一張碟，跨公司係有難度，點會由我聯絡先？當然係阿姐親自打電話，每個巨星都一口應承，就只有梅艷芳可以做到，有這江湖地位！」

阿智指除了學友和另外兩位歌手自家錄音外，其餘巨星都直接參與錄音過程，他指阿姐與張國榮一曲《芳華絕代》令他最印象深刻：「錄這首歌跟以往阿梅錄歌一樣，都是我先唱Demo，再交畀阿梅及哥哥各自聽熟才錄。那晚錄哥哥部分，哥哥到了問我食咗飯未就走入錄音室，我提醒他未拿歌詞入去，佢話唔使啦！完來佢已經背熟晒，這讓我見識甚麼是專業！」這張碟除了被喻為經典，更有多首大熱作誕生，阿智指師父很滿意，之後還請他一起到泰國旅行。問及阿梅音樂上有甚麼未了心願，阿智說：「一定是音樂劇，她一直想做，要是師父仍在世，我仍想為她做不同風格的歌。」