梁朝偉力讚夠醒目　蔡卓妍大爆對方咀前「施魔法」

梁朝偉、蔡卓妍（Sa）以及電影《金手指》導演莊文強日前於灣仔接受東網專訪，明天就是2023年除夕，回望過去一年，偉仔可謂豐收年，獲頒威尼斯電影節終身成就獎，又成為史上首位「三金」影帝（香港金像獎、台灣金馬獎、中國金雞獎），風頭可謂一時無兩！談到2024年之展望，偉仔直言希望可以遇到更多好似《金》片之劇本，讓他可以演一些極少演過的角色，他謂：「希望新一年可以好似今次咁，演一啲唔係我平時演嘅角色，有多啲新嘅嘗試，當然都希望身體健康啦！」

阿Sa於戲中對梁朝偉十分愛慕，願意為對方犠牲一切，問她現實中是否都是癡情女子？阿Sa想了想表示：「我都係付出型人格，至於係咪會犧牲一切？咁我都好理智嘅，我覺得點都要有番自己，唔能夠所有嘢唔理，淨係放喺愛情度。」今年8月宣布與拍拖6年的「富三代」男友石恆聰分手，不少網民都對性格開朗的阿Sa有信心，可以好快遇上好姻緣，不過阿Sa新一年最希望事業更旺場，愛情「唔諗」！她謂：「希望我哋套戲大賣，嚟緊Twins演唱會順利，身體健康亦好重要，呢一個月要開騷好關鍵。（咁愛情呢？）冇去諗，冇時間諗。」

偉仔近年不時會掀起「社恐」話題，很多觀眾都會很好奇，偉仔如何克服「社恐」去拍戲，始終片場會非常多人，偉仔親自解謎：「我成日覺得拍戲個個唔係我囉！一拍戲我就會跟住個角色走。（Cut機就要匿埋？）唔會，我只係唔知點同一啲唔熟嘅人相處。」阿Sa亦力證偉仔在片場沒有「社恐」，她與對方拍攝咀戲，更多得對方「施魔法」，令她可以演得更流暢：「佢（偉仔）畀到我十萬個放心，開拍之前，特登約咗我同白只食飯，令套戲開拍嘅時候，無晒生保感。」

偉仔亦有讚阿Sa聰明、勤力，阿Sa則大爆偉仔拍戲時演技變化萬千，令她要打醒十二分精神去「接招」：「拍嘅時候係有緊張，但唔係因為同佢拍戲，而係緊張自己嘅演出，同埋我睇劇本，會估佢有10個演法，但永遠佢會做第11、12個，不過，咁先好，可以有好多樣化。」早前偉仔現身組合My little airport音樂會，令不少網民大呼驚喜，他笑言：「我本身識阿P（組合成員之一），咁啱又係香港咪去睇。（咁你係咪好留意新一代歌手同演員，有無邊個喜歡的？）我乜都聽喎！新一代演員個個都好好，好似今次《金》片咁，個個都好畀心機去演，好似陳家樂、岑珈其咁，都好好。」談到偉仔睇騷，醒目的阿Sa當然不忘力Sell即將舉行的Twins演唱會，偉仔亦笑言：「如果我喺香港，都會嚟睇嘅。」

導演莊文強與梁朝偉由電影《東京攻略》、《無間道》開始合作，是認識超過廿年的老朋友，早前，莊文強曾大爆梁朝偉喜歡半夜來電傾偈，仲令他與老婆有默契，只要向空氣劃個T字，就知道老公正跟偉仔夜談，而今次拍戲，除與偉仔在片場見面外，還會天天「補電」通電話，莊文強表示：「我哋日日收咗工都有傾電話，為聽日工作準備，慳番啲喺現場溝通嘅時間，佢（指偉仔）係一個好需要事前準備嘅演員，要畀好多資料佢，就好似啲車要入油，佢係一位好食油嘅演員，要畀好多嘢佢。」莊文強還指今次拍戲，令他帶來無限驚喜，他謂：「喺現場台前幕後，日日都有驚喜，都可以話，我每日都係驚喜中度過，有啲處理方法，好似好黐線，但演繹出嚟又唔係黐線，好有趣。」

場地提供：The Crown@灣仔英皇駿景酒店

梁朝偉化妝：Candy Law

蔡卓妍服裝：Isabel Marant

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