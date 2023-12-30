陳奕迅新歌MV獲盧凱彤遺孀操刀　30幾度暴曬12粒鐘

陳奕迅（Eason）早前推出全新音樂專輯《CHIN UP!》，共收錄8首歌，專輯概念是他在英國留學時，經常聽到「Keep Your Chin Up」(別垂頭喪氣)，簡單一句鼓勵人心的說話，其實甚麼年代也適合。其中一首國語作品《空城記》，道出當偏執走到極致，有得必有失的《空城記》教我們學懂失去與掛念滋味。是先擁有才能失去，失去了方能掛念。

是次《空城記》MV由盧凱彤（Ellen）遺孀、剛獲得金馬獎最佳攝影的余靜萍執導，她更是金馬獎有史以來首位女性奪獎。在MV中Eason飾演一名鏡子人，到台北經歷上山下海拍攝，到訪陽明山、北海岸等地取景。Eason全程穿上黑色西裝，戴上紳士帽，在30幾度高溫下暴曬拍攝12小時。MV以黑白方式呈現，帶出有些東西被遺忘或是不見了，可能是樣貌（Eason以鏡子遮蔽樣貌）、內心世界、帽或是顏色（MV只剩下黑白顏色）等等，每個人到經歷過迷失的時候，不論是物件或是情感上的失去，都總要努力面對。此MV在後期製作上花了不少功夫和時間，非常特別地用了人手剪紙技術呈現畫面效果，令視覺感官上有新的衝擊。

Eason昨日在《陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會》廣州站首唱了新歌《空城記》，營幕上更首播了MV，他在台上表示：「這個作品（《空城記》MV）不只是導演余靜萍、還有很多人的一個優秀團隊一起組成。從拍攝到後期製作，尤其是後期製作花了很長的時間，希望做一個特別有意思、有感覺的音樂錄影帶（MV）送給大家，所以我非常感謝整個團隊。今天你們是第一個看到這個作品，希望你們喜歡！」