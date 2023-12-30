周國豐嘆四大天王難再現　伍仲衡讚炎明熹有力成天后

資深DJ周國豐和音樂人伍仲衡接受電台節目《舊日的足跡》訪問，大談與四大天王的相處逸事，點評新人表現，周國豐更透露感情近況。周國豐與伍仲衡被指是歌唱比賽節目評審中最「手緊」的左右門神，主持車淑梅好奇在他們的嚴格挑選下，會否打造出新一代的四大天王？周國豐直言不容易，樂壇現時的機會沒以前的多。

伍仲衡更認為互聯網把「歌手」的水準拉低，他說：「以前做歌手有門檻，沒有唱片公司簽約的就出不了歌。現在人人買部電腦，買支咪，唱首歌放上網，就可以自認歌手。」周國豐慶幸自己成長於四大天王的年代，更指唱得之人又豈止四位，他說：「當年好好玩，百花齊放。我覺得第五個天王是李克勤，還有周華健，當時對四大天王衝擊好大！」

二人隨即聊起與四大天王的相處逸事，周國豐大讚郭富城舞藝精湛，他說：「他對舞台表現要求非常嚴格。我見過他跟經理人小美吵架，不過是因為緊張工作，最後大家都有讓步。」近年香港樂壇新人輩出，二人有何心水？伍仲衡首選炎明熹，他說：「她有一種氣場，是舞台表演者的魅力，具備壓台感，亦能發放光芒，聲音也很有辨識度。但她亦帶點傻勁，最喜歡在錄音時食零食，我覺得她像王菀之。」

伍仲衡將於下月結婚，淑梅姐問周國豐可有羨慕對方？他稱自己正享受一個人的精彩，他說：「我都結過婚啦！所以更清楚自己想要甚麼。現時一個人很舒服，我常常強調這種『alone』並不代表『lonely』。以前的我不懂怎樣愛自己，只是滿足身邊的人，包括家人和以前的伴侶，現在則享受單身，這兩年特別過得舒服。我沒有拍拖，曾有男士向我示好，但我不會接受，我好清楚知道有些事情不可以欺騙自己的內心……」