新城勁爆︱18歲炎明熹終極大解放　得「蝴蝶」遮胸勁噴血

本年度第一張樂壇成績表《新城勁爆頒獎禮2023》今晚（30日）假會展派發，共頒發共68個獎項，包括10首「勁爆歌曲」、「勁爆男/女歌手/組合/樂隊」獎、「年度歌手 」及投票的「勁爆我撐歌手/組合／樂隊／歌曲／新人」，還有新增設的「潮爆神級歌王」獎項，逾百位歌手出席，場面墟冚。

頒獎禮揭開序幕， Anson Kong、Jer、 lan、魏浚笙、Lolly Talk及ERROR等現身台前。象徵本地樂壇人才濟濟和百花齊放。而今日是樂壇天后梅艷芳逝世20周年，亦加設一個由不同歌手演唱多首梅艷芳經典金曲的環節，向永恒的樂壇天后致以崇高的敬意。其中姜麗文最性感，着空心裝，露出強勁事業線，而18歲的炎明熹造型大解放，大蝴蝶遮胸，露出事業線之餘又露背。

聲夢小花姚焯菲（Chantel）、施匡翹、雲浩影及張馳豪同獲「勁爆躍進歌手」，Chantel以黑色露肩連身短裙騷腿上陣，但現場所見，雙腿甚為粗壯。她致謝時多謝公司及同事，並補充：「總之仲有好多人，多謝家人、粉絲，我都諗唔到，之後再補啦！」跟Chantel同公司的張馳豪笑言：「多謝你幫我講晒！我另外要多謝呢年合作過嘅監製，愛我嘅人同我愛嘅人，仲有粉絲同家人。」而Chantel同時憑歌曲《這個姿態》奪「勁爆新媒體歌曲」，她自言該歌是個新突破，因為從未試過這個曲風，故初時有點擔心，幸錄歌時得監領引導。

至於組合XiX獲「勁爆躍進組合」，她們自言這是第一次參加樂壇頒獎禮，亦是出道第一個獎：「好開心，會好好記住。好多人話你哋叫XiX，但點解得5個人，第6個人係幫助同錫我嘅人，所以要好好多謝佢哋。」她們隨即說了一連串名字，又點名多謝經理人Eric Kwok:「佢叫我哋唔好就咁多謝，要搵個方法，要乖唔好激佢，做好每樣嘢，所以我哋會聽聽話話去多謝支持我嘅人同Eric，大家下年等我哋嘅新歌啦！」由於她們發言可愛，加上年紀小，被司儀笑指似在看兒童節目《Think Big天地》。