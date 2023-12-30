新城勁爆︱Ian孖AK同Jer攞獎　鏡粉湧到台前惹混亂

《新城勁爆頒獎禮2023》今晚（30日）舉行，經過致敬環節後，大會一口氣頒發了4個獎項，全部都跟人氣男團MIRROR有關，掀起小高潮，當中包括「勁爆突破歌手」由AK奪得，「勁爆我撐歌曲」由Jer的《JM單身9》摘下，Ian則是3位「勁爆男歌手」之一，而MIRROR獲「勁爆我撐組合」。不過MIRROR 12子只有3位成員有畀面出席。

三子分別就個人獎項致謝詞，AK稱之前停了一段時間無出歌，承諾明年會做更多不同音樂，包括跳舞歌，而Jer感謝電台、公司、MIRROR、作曲及填詞人以及每位台下聽眾，Ian多謝每一位合作過的音樂單位：「年全部歌曲係自己監製，要好多人幫忙先可以見到大家。」最後3子代表組合領取「勁爆我撐組合」，身為副隊長的AK發表感言：「其他人排練當中，一陣會將個獎送畀佢哋，多謝23年聽MIRROR嘅人，希望24年有多啲唔同驚喜畀大家。」然而，3子上台時，大批鏡粉湧到台前，場面混亂，擋着後面的觀眾，因而惹來後排觀眾不滿。而3子攞完獎後未見「走粉」，鏡粉繼續留在場內，3位中，以Ian最多粉絲。另外於Opening時，新人Jessica Law於台上差錯腳跌倒要人扶。

ERROR成員肥仔以「Fatboy」之名，憑歌曲《Phat N Fresh》奪勁爆歌跳舞歌曲，他上台領獎時笑言這是他首個個人音樂獎項，相當珍貴，多謝ERROR以及幫他做音樂的製作人，除了肥仔奪此獎外，安俊豪《On Fire》、吳啟洋《Bad》奪勁爆歌跳舞歌曲獎，ANSONBEAN則獲勁爆跳唱歌手。