好多男人都想請番個靚女秘書，一來幫手處理繁重嘅業務，二來有美相伴日子都過得開心好多啦！雖然請秘書唔係咁容易，但係欣賞一下巨乳女秘書嘅寫真就好簡單，好似泉桃子就係其中之一喇！

天然靚波

喺日本寫真界要搵出一大堆巨乳女優絕對唔係難事，之但係上圍大唔代表好睇同吸引，因為識睇波嘅男人除咗重視胸部嘅大小，亦會留意胸部嘅外形，如果好似兩個大蜜桃咁就最正，睇見就令人流晒口水！好在，寫真女優當中有唔少都擁有一對吸睛桃乳，至於今日同大家見面嘅泉桃子就人如其名，心口對G奶呈養眼嘅桃子形喇！Yummy！

桃子呢對G奶吸睛指數極高，除咗因為外形似蜜桃，亦因為肌膚夠晒白滑鮮嫩，更重要嘅係佢做出各種夾胸、乳搖動作嘅時候，大家都可以用視覺感受到呢對桃乳軟彈適中，絕對係天然靚波！而桃子除咗上圍分量十足，高挑且帶點肉感嘅身材，同樣咁吸睛，令男人愛不釋手呀！

實現夢想

泉桃子喺上年下半年投身寫真界，由於皮膚白雪雪，所以被稱為擁有「色白美Body」，另外寫真界亦特別標榜佢做「元IT業秘書」！究竟係點解呢？話說桃子喺大學畢業之後，就去到一間IT公司工作，原本係做IT嘅佢，後來被安排做高層管理員嘅女秘書。咁桃子點解又無情情走去拍寫真呢？佢喺一次訪問當中表示，有一日睇到寫真天后森咲智美同橋本梨菜嘅寫真，發覺佢哋明艷照人又吸引，又諗到自己咁好身材，所以就想趁踏入30歲之前嘗試做寫真女優，於是膽粗粗走去藝能事務所自薦，結果成功完成做寫真女優呢個夢想喇！

桃子仲話最開心就可以見到兩位偶像，更加可以親自請教佢哋做寫真女優嘅心得。阿妹表示希望喺來年可以有更多寫真演出工作，仲話會努力拍出更誘人嘅寫真添！

泉桃子除咗會喺社交網上載性感寫真照，亦會分享自己嘅吃喝玩樂花絮畀大家睇，等大家可以對佢了解多啲，快啲Click入去睇吓啦！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：36G-24-35