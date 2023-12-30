梁朝偉自爆被一個角色難倒：我真係搞唔掂！

影帝梁朝偉與導演莊文強近日接受ViuTV節目《爆谷一周》的訪問，為電影《金手指》宣傳，偉仔講到接拍該片的原因是被角色吸引，跟他以前演過的完全不同，加上他想嘗試新角色，他笑言：「我覺得個角色好有趣，而且我參考過真實嘅故事，的確係幾離譜。」而他在演繹角色上亦有意想不到的效果，他坦言：「我冇諗過會演到咁，我自己一路拍一路搵。去到拍攝中段，我會問自己喺演繹依個角色方面係唔係可以去盡啲、去得張狂啲。演嗰時佢（莊文強）都會問我得唔得，我都唔清楚，只係感覺上依個角色可以去到失控同以為自己係神。」導演莊文強指拍攝過程雖然非常冒險，每日收工最常問到「Are you sure」，最後卻有意外收穫，過程亦十分好玩。莊文強自言曾翻看21年前的電影《無間道》，感慨偉仔的演技進步了很多，演繹上比過往更懂得拿捏分寸 。不過，影帝級的偉仔曾被電影《玻璃樽》內白馬王子的角色難倒，偉仔表示「搞唔掂」，更笑言天生唔做得乸型。

片中演員的造型各有特色，問到偉仔有否被阿Sa（蔡卓妍）「心口咁大」的造型嚇倒時，偉仔笑言指早有心理準備。而莊文強稱該造型有助阿Sa拍攝：「我想佢（蔡卓妍）穩定啲。剪片嘅時候發覺，佢每一次起身行步路，第一件事係抖啖氣，成個膊頭闊咗，變相佢個人都淡定啲。」另外，戲中有不少新演員，莊文強大讚岑珈其：「就算冇台詞或者唔關佢事嘅戲，佢都會搏命演出。佢係一個覺得做少咗會唔好意思，做多咗亦唔會認屎認屁。所以我一直都想同佢合作，想試吓依個後生仔。」偉仔透露自己在拍攝之外的時間會主動接觸年輕演員：「我盡可能同佢哋溝通，等佢哋覺得舒服啲，緩和緊張嘅氣氛。因為我自己初初出道都係咁，即係會發覺喺輕鬆嘅環境下會更容易發揮。情願留喺現場同年輕演員傾偈，相處熟啲，畀佢哋知道自己都係普通人一個。」

《金手指》今日（30日）開畫，雖然今年聖誕檔期票房收入較去年同期大跌四成，並創香港票房二十年新低，但《金》一上映即時扭轉局面，為港產片爭光不少，截至今晚7時，《金》片票房勁破340萬港元大關，力壓錄得$660,802的荷里活動畫《水行俠與失落王國》、收$509,077的《星願奇緣》及$404,889的《旺卡》，榮膺2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍！