Grace Boor　綻放耀眼「峰」芒

「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」嚟自美國嘅性感女網紅Grace Boor相當認同呢句話，故此高中畢業後便朝住夢想出發投身網紅事業，憑住胸前「峰」芒同強烈表演欲，更係做得有聲有色添！

選美成名

有人話縱然有夢想，都要睇吓自身有冇咁嘅條件，而Grace Boor便絕對擁有足夠嘅本錢行性感網紅呢條路喇！喺美國印第安納州出生嘅佢，其後跟隨家人移居到佛羅里達州城市溫德米爾。自細已經有相當表演欲嘅佢，讀書時曾參與啦啦隊活動，其後更專注喺校內嘅話劇組演出。隨住佢嘅外形變得愈嚟愈標致，漸漸萌生從事演員嘅念頭。

覺得人一世物一世，乜都要試吓下先啱數嘅Grace，當時參加過多次演員面試，可惜始終未能獲得取錄。2021年溫德米爾舉辦地區選美比賽，於是佢便膽粗粗一試，結果成功奪得冠軍！之後佢經常將自拍照放喺IG上分享，卻估唔到獲得大量網民派Like，感受到成名快感嘅佢，便開始Po泳照，並參加佛羅里達小姐選美比賽，雖然最後未能打入三甲，但令佢嘅人氣火速上升。

人氣飆升

要知道Grace唔單止有副甜美樣貌，更有一對36E天然巨乳，不但令佢嘅粉絲人數直線飆升，亦因此吸引到模特兒事務所嘅注目，及後佢便以時裝模特兒身份出道，而佢憑住亮麗外形獲得唔少工作機會，同時佢亦頻頻喺社交帳號上分享性感比堅尼寫真，而隨住佢喺嘅人氣不斷飆升，IG粉絲人數不但突破250萬，更引嚟唔少追求者。

事實上，Grace嘅感情生活一直備受關注，皆因樣靚身材正嘅佢，係唔少男士嘅夢中情人，雖然經常有傳出佢嘅拍拖消息，但係佢仍表示自己係單身，更喺2023年初經營OnlyFans帳號，為會員獻上尺度更大嘅寫真。據稱當中嘅寫真及影片並非裸露，但尺度之大已令會員睇到興奮無比。可惜嘅係Grace坦言呢啲寫真，只會係會員帳號上分享，大家想一飽眼福嘅話，就要課金喇！

Profile

出生地：美國

身高：165cm

三圍：36E-25-36

雖然Grace Boor只推出會員限定嘅性感寫真，但佢喺社交帳號上分享嘅寫真亦睇頭十足，皆因佢例必露出胸前深溝，加上比堅尼誘惑，真係勁吸睛呀！