梁思浩爆無綫高峰期月入30萬　點名周嘉洛有自己影子

由「鬼王」梁思浩相隔18年重返無綫主持綜藝節目，日前接受訪問時，自言有戲癮不排除拍劇的可能，他說：「對上一次為無綫拍劇已是28年前嘅《包青天》，如果曾勵珍開聲我就返去拍《愛．回家之開心速遞》囉，不過都要睇劇本嘅。」他直言不少網民覺得周嘉洛有他的影子，尤其覺得「廢青安」正是他當年《城市故事》中「洗米華」的翻版，思浩說：「我都覺得佢（周嘉洛）好似我細個嗰時，所以好有親切感，最近我喺街度撞見三嫂（戚美珍），佢都話我做戲咁好，做乜唔拍劇呀？」

問到為何情有獨鍾《愛》劇，他指其中一個原因是跟滕麗名是好朋友，不過長劇就不作考慮，皆因時間太長，加上又要兼顧綜藝節目工作，覺得：「其實我同陳貝兒、方東昇好似，都係自己創作、製作再拍攝，呢份工作好大滿意。」

問到如拍劇可會要求高酬勞，他直言重返無綫不是為錢，而是飲水思源，直言：「我好唔想講，但呢個係事實，電視台已經係夕陽工業。」但他又謂雖然和無綫鬧不快，但要為娘家平反：「啲人成日話喺無綫搵唔到錢，其實視乎夠唔夠勤力啫，我可以公開講我係無綫一年280個騷，每個騷3,000蚊，喺黃金期時，連電台、電影工作，月搵30萬係閒閒哋嘅事。」

其主理的無綫綜藝節目《通靈之王2》已播完畢，他望能承接第一季在「2023年紐約電視電影節」中獲得「最佳綜藝節目」獎項的餘威，憑第二季再幫無綫添多幾個國際獎。

場地：Studio Meta