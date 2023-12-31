【是日通勝】

農曆十一月十九

癸卯年 甲子月 癸亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：安床、掃舍、建屋

忌：嫁娶、詞訟、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：24、25、38

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

金牛座：心態正面可帶來好運，笑多一點不會蝕底。

雙子座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

巨蟹座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

獅子座：無品之人不值得愛，交友擇偶要帶眼識人。

處女座：運勢墊底絕非世界末日，對自己要有信心。

天秤座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

天蠍座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

人馬座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

山羊座：做事力不從心，慎防搬起石頭砸自己的腳。

水瓶座：健康運不錯，但必須加強保暖，避免着涼。

雙魚座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）蛇 心情差

鼠：要做個精明消費者，以免貼錢買難受。

牛：別勉強自己，若想一個人靜靜就做吧！

虎：獲得貴人相助，有心想事成的好運氣。

兔：運勢極佳，吉星拱照，生活多姿多采。

龍：心情煩躁，坐立不安，切勿參與賭博。

蛇：是日沖煞，已婚者勿讓自己鑽牛角尖。

馬：趁除夕陪伴家人，可帶來滿滿幸福感。

羊：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

猴：快跟家人分享你的喜悅，心情會更靚。

雞：情緒容易失控，最好跟別人保持距離。

狗：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

豬：悉心安排除夕約會，桃花將旺上加旺。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

孩子起甚麼名字易影響運勢？

名字不僅傳承了人的情、意、志，蘊含了人的精、氣、神，還在一定程度上影響着一個人的運勢。很多家長為小朋友起名時，往往會根據出生的季節、天氣、事件，或選用帶有吉祥含義的字，或找專業的師傅協助。究竟甚麼名字對於孩子的運勢帶來負面影響？

1.過於隨便

名字作為社交中的一個工具，在很多場合，往往構成人的第一印象。給孩子起名的時候，若起得過於隨便，容易對其人際關係造成不利影響，加上過於隨便的字眼易讓孩子變得隨波逐流，甚至限制了人生的發展。

2.繁瑣冷僻

名字伴隨人的一生一世，日常要多叫多用多寫。因此給孩子取名時，盡量避免用過於繁瑣冷僻的字，否則容易使人們望而生畏，甚至產生孤立感，從而降低人際運。

3.與五行相悖

姓名的「數」與「音」會影響一個人的運勢，所以名字的好與壞，對人生極為重要。如果起名的時候符合四柱組合，生助用神，對身體、家庭、學業、事業都有利。相反，如果起名時與自身五行相悖，則易對運勢帶來一定的壓制性。