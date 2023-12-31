梅艷芳慈善騷︱鍾卓穎丁文俊唱盡金曲　管弦樂團合作有氣勢

藝人鍾卓穎（Ash）與《中年好聲音》丁文俊，晚上（30日）為梅艷芳《再續·緣份》管弦樂慈善音樂會擔任表演嘉賓。Ash以串燒歌形式獻唱梅姐3首作品包括《壞女孩》、〈妖女》及《淑女》，笑言不夠喉的她表示向來喜愛懷舊東西，加上自小受父親熏陶故很喜歡梅姐：「爸爸會喺屋企播啲舊歌，外國嘅會播Michael Jackson 、Céline Dion，香港嘅會聽張國榮同梅艷芳，睇電視劇亦會聽到梅姐唱主題曲，不過最深刻係之前睇咗王丹尼主演嘅《梅艷芳》，令我對梅姐認識更深，佢舞台嗰份感染力真係好犀利。」首次獻唱梅姐歌曲的她坦言心情緊張，但同時被興奮之情蓋過：「台上得5分鐘時間一定要好好把握。」談到工作，她表示正為ViuTV拍攝新年特輯，又透露《P1X3L 5G上台計劃》計早前台北之後，4月將假麥花臣場館開騷。

至於丁文俊今晚獻唱了梅姐的《心債》及《裝飾的眼淚》，首次與管弦樂團合作的他坦言心情緊張：「不過綵排完之後就覺得幾好玩，好有氣勢。（自己開騷會想拍管弦樂團？）想呀！不過要儲多啲粉絲先。」下月生日的他，表示粉絲們正計劃為他籌辦音樂會為他慶生，雖然未知詳情，但他已打算邀請好友來一起Jam歌：「以前夾Band嘅朋友，《中年好聲音》都會邀請，不過要睇佢哋有冇時間，你知佢哋都好忙。」他表示近期有多個活動及商演出席，又表示剛剛與周吉佩及曹敏寶於渡海小輪上跟粉絲搞聚會，首次於維港景色下獻唱，心情興奮。