【心理測驗】測測你的好色指數

其實很多人表面看起來一本正經，但私底下和朋友的的談話內容可謂是尺度大開，完全顛覆了平日的形象。你又認為自己是個好色的人嗎？或者你有想要測試的對象？那不如是試一下這個小紅書@簡單心理Uni的心理測試，據說能夠從簡單的一個動作判斷你的好色指數。

【問題】如果你一個人走在路上，走着走着，一個不小心跌倒了，這時候你會怎麽做？

A.假裝沒事站起來，繼續前行。

B.坐在地上，笑一笑，覺得自己很糗。

C.看一下自己被甚麽東西絆倒的。

【答案分析】

A.好色指數60%

你算是個好色的人，但色字頭上一把刀，你需要懂得如何把握。你很清楚如今的社會是一個怎樣的社會，不會輕易招惹突然投懷送抱的人，你會考慮很多，因而選擇對象時時是非常理性的。

B.好色指數30%

你是色大膽小的人，空有一張嘴卻沒有膽量行動。路上遇到了自己的Crush，只會跟朋友嘰嘰喳喳，說很想認識，甚至會在心裏幻想了許多，但最後只是擦肩而過。你不能算好色，大部分時候也就是嘴上說說而已。

C.好色指數99%

別裝了，你就是一個好色之徒！不只是喜歡聊、喜歡想，你還會付諸行動，甚至為此製造許多機會和情景，就是為了滿足自己的欲望。其實好色也並不是甚麽天理不容的事，但千萬不要做出違背道德和違反法律的事。