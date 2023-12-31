新城勁爆︱MIRROR狂擸4大獎　預告齊人出席叱咤

人氣男團MIRROR派出3位成員，包括AK 、Jer 及Ian做代表，昨晚（30日）出席新城電台頒獎禮，結果3人現身狂擸4項大獎，當中更包括「勁爆我撐組合」，絕對飲得杯落。受訪時AK坦言1月1日會齊人出席「叱咤樂壇頒獎禮」，且謂：「相信到時演唱會綵排都已經七七八八喇，好想能夠參與盛事。（只係差幾日，今晚得3個，唔怕畀人話大細超？）我哋控制唔到，今晚其他成員都仲喺度綵排緊，我哋陣間都要返去繼續，咁都相信公司已經作出咗相關嘅溝通，有啲成員嘅綵排真係比較趕急，係我哋3個比較早開始排囉。」

談到12子齊人出席活動叫價百萬港元，搞到廣告商卻步，今年倒數活動他們只能「失蹤」，身為副隊長的AK即謂：「冇接倒數活動，係因為我哋要排舞，上個月頭我哋喺澳洲返嚟，已經開始慢慢閉關喇。（少咗好多搵錢機會喎。）一切以演唱會行先，至於開價嘅嘢我真係唔知，要問番公司，點解咁似球員榜嘅？都係嗰句啦，請唔晒12個咪搵我先囉，哈哈！」Jer接口：「今次演唱會有多啲新嘅小組組合，所以需要時間去綵排。其實都唔係價錢（身價）問題，我哋都好想同粉絲一齊倒數，奈何今年真係要準備演唱會嘛。」

至於與插畫師緋聞女友Coey被指日前齊去露營，感情似乎跨進一大步，Jer表示不用多作解釋，又指大家「認錯人」：「嗰個唔係我。（依家單身？）係，大家focus我哋嘅事業，唔好諗咁多嘢喇。」而好兄弟Frankie亦疑似有新戀情，3子笑言留待當事人發言：「見到佢就問佢啦，大家都大個仔喇，年輕人有新天地，我哋唔好咁多干預。」