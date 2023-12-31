新城勁爆︱COLLAR「7人」首次得獎　太忙冇聯絡So Ching

女團COLLAR於新城頒獎禮上，獲得「勁爆組合」，而成員Marf（邱彥筒）更獲得個人獎項「勁爆我撐新人」。事後受訪談到這是她們「7人組合」首次得獎，她們異口同聲謂：「好興奮可以喺呢個舞台上表演，我哋好咁冇live見到咁多粉絲喇，同埋一次過見到咁多藝人，睇到咁多表演。」

問到Marf得到個人獎，是否信心倍添，她答說：「一定有增加咗信心，因為得到21歲以嚟首個樂壇solo獎，好開心之餘今晚最緊張就係嗰30秒嘅嘅謝詞時間，真係希望其他成員都快啲可以感受吓。（一早準備咗講乜？）乜都諗咗先，因為驚最緊張嘅時候乜都講唔到，所以準備咗張寫咗半個鐘嘅貓紙，但頭先乜都冇睇過，同埋都唔知自己寫乜。（講咗幾多成出嚟？）1成啦，其實入面都有啲廢話，所以唔想嘥大家時間，如果有機會再講啦，或者再喺社交網寫出嚟。」其他好姐妹則直言為Marf驕傲：「我哋都喺台下嗌到黐咗線，因為佢之前病咗，但佢今晚嘅表演好正，完全冇問題。」

談到昔日成員So Ching，她們表示有留意對方網上頻道：「同埋都有留意佢嘅社交平台，有畀like佢。（冇聯絡？）呢排真係好忙。（有冇留意佢男友阿Mo能夠外出？）知道，係一件好事，我哋都有留意代禱信，佢有好消息會默默支持，但要畀番多啲空間畀佢哋。」至於芯駖於劇集《法與情》內與已故黎淑賢合作，她表示：「我哋有5、6組對手戲，佢係好好嘅前輩，演技好好，係一個好值得學習嘅對象，收到消息真係非常之痛心，希望佢安息，家人唔好太難過。」