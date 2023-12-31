導演岑嘉彥岑尚哲一擊即中　新片揚威海外

電影《源生罪》前晚（29日）舉行優先場，導演岑嘉彥（Kelvin）、編劇岑尚哲（Kyle）、女主角陳紫萱（Summer）及戲中拍檔樂隊Dear Jane成員黃天翱（Tim） 等齊齊現身份享感受。電影正排期在香港上映，但已獲多地影展獎項，成績相當之好！

首次執導的Kelvin直言感到高興，相信電影成功在於他們不是硬塞概念説故事，而是創造出一個鏡像給觀眾思考空間，令大家有共鳴感：「我哋去咗一個歐洲嘅電影節，有位觀眾睇完Send訊息畀我，話佢睇完好感動，因為我哋整部電影嘅感情好統一，個畫面帶動到佢諗返自己嘅媽媽。」於2013年到美國電影學院深造電影製作修讀導演的他，曾於多個頂級荷里活團隊包括華納兄弟和派拉蒙電影公司影公司工作過，他直言這些工作經驗，對他今次執導很有幫助：「喺美國讀書嗰陣有唔同國籍嘅朋友，對電影有唔同嘅意見，我哋會坐埋一齊鬧交，但大家都係想傾個解決方法出嚟，至於喺荷里活就學到點樣去管理一龐大團隊，對我嘅導演工作有好大幫助。」《源》片包括有任達華、鮑起靜、吳家麗以及已故藝人曾江都是經驗豐富的前輩，問他可會感到壓力？他大讚他們全無架子：「我記得第一日拍嘅時候其實我非常緊張，好在華哥（任達華）將好多拍戲經驗同我分享，亦會畀意見我，令我個心定好多。至於曾江叔喺拍之前見過面，佢仲『盤』我，問我『你到底想點先？想我點演先？』哈哈！其實佢係想知我諗乜嘢，然後佢就畀啲乜嘢我，佢聽完之後就同我講『好！我唔會畀個行貨你！』」

至於剛憑《源》獲澳門國際電影頒發「最佳劇本」獎的編劇兼演員Kyle，坦言獲提名已被嚇到，因提名名單上還有很多著名導演及編劇：「提咗名已經贏咗，所以宣布攞獎嗰吓我完全空白咗。」身旁則Kelvin笑言當時二人呆了沒反應，而Kyle亦謙稱其實自己還有很多進步空間，今次劇本成功全是一班演員及工作人員努力下的成果，又透露劇本其實有2個版本，初版是非常黑暗，後來與導演不斷修改才有第2版，又笑言2人以工作室為家：「我哋校定鬧鐘，每日瞓幾個鐘就醒，然後不停度度度。」結果日以繼夜下，最終以4個月時間完成劇本。多才多藝的Kyle，曾參加過TVB《全球華人新秀大賽（澳洲）》並獲得第5名，其後又參加過ViuTV的《全民造星》，問到為何不親自唱電影主題曲？他解釋自己是DearJane的忠實粉絲，所以主題曲一定要由Tim唱。

而首次拍電影便擔任女主角的Summer坦言有壓力，她大讚導演很好人，每當她遇到難題向他請教時，對方不會直接給予答案，而是提出意見助她思考。問到會否向大前輩請教？她表示自己有一套見解：「我會睇前輩做戲偷師，但唔會出聲問，因為擔心會令對方覺得我未Ready嘅感覺，去得片場就一定要預備好，我會熟讀劇本，亦要相信我嘅對手，相信對方可以帶領我入戲。」