成軍10年捱出頭　Mrs.GREEN APPLE首奪唱片大賞

日本樂壇年度盛事《第65屆日本唱片大賞》頒獎禮昨晚(30日)舉行，由女星川口春奈夥拍男主播安住紳一郎擔任司儀。成軍10年的實力派樂隊Mrs.GREEN APPLE，憑人氣歌曲《Que Sera Sera》首度奪得最高榮譽大獎。

爆紅雙人組合YOASOBI憑全球大熱的神曲《IDOL》，獲頒作曲獎及特別國際音樂獎，2人沒有現身領獎，只播出組合本月初於香港《Clockenflap音樂節》演唱《IDOL》的片段。而憑《唱》入圍十大金曲的神秘歌姬Ado，則只透過電話發表得獎感受及播出過去在音樂節目的演出片段，惹來觀眾不滿。

憑歌曲《我最可愛的地方》上位的偶像女團FRUITS ZIPPER，成最優秀新人獎得主。創作男歌手木谷龍也及崎山蒼志亦為獲頒特別獎的人氣動畫《咒術迴戰 》驚喜現身，演唱《懷玉‧玉折篇》片頭曲《青之住所》及《燈》。其餘有份參與演出歌手組合包括韓國女團NewJeans、JO1、BE:FIRST、ATARASHII GAKKO!、imase及獲得最優秀歌唱獎的靚聲女歌手JUJU等。