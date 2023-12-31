26℃穿衣公式　對抗溫差保暖大法

香港的冬季普遍早晚溫差大，不少人每日煩惱該怎樣穿衣服才保暖，而網上則流傳一種「26℃穿衣法」，聲稱比「洋葱式穿衣法」更保暖，亦更貼切每日的溫差變化，不妨一起來了解這個實用又百搭的穿衣公式，出門前就不用再糾結在衣服上，又不會受忽冷忽熱的天氣所困擾。

萬能穿衣公式

根據日本研究發現，26℃是人體感到最舒適的溫度，因此會以這個溫度作為基礎，以公式來計算出適合當天天氣的穿搭，公式就是「26­℃-當天的氣溫=適合的衣服溫度」，例如當天的溫度是18℃，26℃減去18℃，當天身上所需的衣服就是8℃，這時候就是參考衣服的特定溫度數值，來選擇適合的衣服。

衣服溫度表

長褲 / 半身裙 / 連身裙 = 1℃

襯衫 / 高領上衣 = 2℃

針織衫 / 毛絨背心 = 3℃

薄冷衫 / 衞衣 / 薄款連帽衞衣 = 3℃

西裝外套 / 冷衫 / 冷外套 = 4℃

冷帽 / 毛帽 / 頸巾 / 手套 / 長靴 / 毛鞋 = 4℃

擋風外套 = 5℃

厚外套 / 厚款連帽衞衣 = 5℃

HEATTECH / 輕薄羽絨褸 = 6℃

毛呢大褸 / 夾棉褸 = 7℃

厚羽絨褸 = 9°C

如果以今天18℃-23℃的溫度為例，計算方式是26℃-（18-23℃）=8℃-3℃，這個溫度差較大，中午會比較熱，但晚上卻較冷，因此在穿衣建議上可以選擇冷外套（4℃）+襯衫（2℃）+長褲（1℃）。不過這個公式只供參考，每個人的體質不同，還是需要根據自身需要而加減衣服。