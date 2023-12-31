新城勁爆︱ERROR自嘲唔使投票先有獎：我哋點都輸

男團ERROR昨晚（30日）出席新城頒獎禮，但成員193因病缺席，肥仔搞笑謂：「今晚我同保錡都有個人獎，佢咪唔舒服囉。」Dee則透露好兄弟病情：「呢排啲流感好犀利，我啱啱同佢去台灣拍完嘢返嚟，佢就瀨嘢喇，其實喺台灣佢已經feel到唔舒服㗎喇。」談到台灣行難忘事，Dee直言：「我撞嘢呀，晚晚瞓唔着，有古怪嘢搞我，每次想瞓通風口就有怪聲。」保琦插口：「再講呢啲，以後做唔到潮流Fashion嘢喎。」Dee即搞笑「改口風」：「我有宗教信仰唔信呢啲，晚晚瞓得好好，冇事，哈哈！」

談到「宿敵」MIRROR，肥仔搞笑說：「佢哋太多獎喇，我哋喺一片獎海度，搵唔番自己個獎喎。（對組合獎有信心？）喺呢個頒獎典禮係有嘅，因為佢唔係用投票機制，如果唔係我哋點都輸，鬥人數多我哋真係唔得。咁得到『勁爆組合』絕對係一個鼓舞，話畀我哋知做團隊係啱嘅，同埋有得畀我哋上台唱吓歌就開心。（MIRROR今晚都係得3個，同你哋打成平手。）但佢哋嚟3個攞4個獎，我哋嚟3個都係攞3個，點都係輸！」

至於肥仔憑《Phat N Fresh》奪「勁爆跳舞歌曲」，為出道5年的他是個很大的鼓勵，身旁兩位好兄弟，即表示：「為ERROR嚟講係件大事，不過晏晝叫佢請食飯佢都唔肯，肥仔依家爭我哋錢，記得寫大啲。」 肥仔即謂：「我未畀番啫，認頭呀！」