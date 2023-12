女歌手Paula Abdul控告《一夜成名》監製性侵

擔任歌唱比賽真人騷《一夜成名》(American Idol)與跳舞比賽真人騷《舞林爭霸》(So You Think You Can Dance)評判的美國女歌手Paula Abdul,上周五(29日)入稟洛杉磯法庭指控《一夜成名》與《舞林爭霸》監製Nigel Lythgoe性侵。

Paula指拍攝《一夜成名》2002年起播的第1季時,於升降機內被Nigel推埋牆揸下體與胸部,以及被強行舌吻。她嘗試推開並拒絕對方,事後通知經理人,但最後怕被炒魷而封口。另一次是2015年拍攝《舞林爭霸》期間,當她獲邀到Nigel家中吃晚餐,坐梳化時被對方嘗試強吻,並聲稱他們可以成為成功的「權力情侶」。Paula亦曾目擊Nigel於2015年強行對她的助手April又摸又揸。

Nigel否認指控,表示:「Paula同我已經有廿年係朋友同同事,完全純友誼。但昨日,無啦啦咁,我透過傳媒知道個指控,我想澄清:指控唔單止係虛假,佢哋對我同我相信嘅所有價值觀係非常冒犯性。Paula亂嚟嘅往史好多人都知,但我唔可以話自己明點解佢要入稟指控一啲佢一定知道係假嘅事。但我保證會出盡全力對抗呢個卑劣嘅抹黑。」