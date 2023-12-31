新城勁爆︱炎明熹着蝴蝶胸嗌緊張　露完即換衫封胸

歌手炎明熹（Gigi）昨晚（30日）突然超性感出席新城頒獎禮，成為全晚熱話，且隆重其事先後換上兩套戰衣，她笑說：「任何事我哋都應該認真咁對待。好榮幸今晚攞到兩個獎，我希望日後繼續努力，做多啲作品畀大家。（外界愈嚟愈覺得你係天后接班人。）我真係要加油，係對自己有少少信心嘅，但又唔可以過多，順其自然啦，我仲缺乏經驗，要儲多啲先可以慢慢進步。」

談到性感「蝴蝶裝」，她透露：「其實我希望自己可以勇敢嘗試多啲，本來呢身打裝仲有副眼鏡嘅，（身邊人）一致投票覺得有啲誇張，所以冇用到。（着到咁有乜感覺？）好緊張，着呢套衫其實非常之困難，但係一個好好嘅挑戰，多謝造型師揀咗啲套衫。本來有條吊帶，結果亦冇用到，我要企直撐實套衫，又唔可以駝背兼要收腹。」她直言已做好防走光措施：「真係好驚佢跌咗落嚟，但最終即使有少少失手，大家都唔係好覺囉。」

至於姚焯菲笑指羨慕其身形，Gigi答說：「咁大家嘅身形都唔一樣，佢carry到嘅嘢我又未必得。（佢話要減到你嘅身形有啲難度。）我相信佢做到，只要有恒心，同埋依家我都做緊gym，希望firm啲，今晚見到大家嘅身形都好好，所以我都要加油，要追求健康嘅身形。（今晚嘅打扮係你嘅底線？）有好多事情係我哋依家未必想像到嘅，所以我希望自己可以逐步試，睇吓自己底線喺邊度。」

對於有指她打扮太成熟，與本身年齡不相符，Gigi坦言：「每個人鍾意嘅風格都唔一樣，有粉絲可能比較鍾意我casual，有啲鍾意我華麗啲，又有啲鍾意我優雅，所以想試多啲風格畀大家睇，睇吓大家鍾意乜嘢多啲。」