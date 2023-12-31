想來一趟獨特用餐體驗，享用精緻菜餚及悅耳音樂的同時，還有獨特的裝潢及氛圍，絕對令人賞心悅目，今次帶大家走進鬧市的Glamping圓拱帳篷及歐式復古圖書館內用餐，猶如走進另一國度，感受不一樣的非凡滋味。

鬧市私密Glamping

近年流行的豪華露營Glamping，無論是帳篷、設備和美食都力求盡善盡美，別以為去一次Glamping要到偏遠的地方，其實近日在尖沙咀鬧市，一樣有得「豪華露營」。新開的意日風味創作割烹餐廳Stella Kappo，室內環境和一般高級日本料理店無異，但只要走出室外露台位置，就會發現「外」有乾坤。露天平台設置有4個透明圓拱形星空帳篷，內裏設有暖風機和音樂設備，可容納2至4人，自成一角私隱度十足。最重要是，大家甚麼都不用帶便可擁有去露營的感覺，無論是下午或晚上，都可感受到不一樣的氣氛。

盡情打卡後，便可品嘗主廚Manson精心設計的8道菜意日風味晚市嘗味菜單（需預訂）；頭盤以不同海鮮作配搭，好似即日新鮮刺身按時令供應，採訪當日就有油甘魚配混合王林蘋果的柚子醋啫喱、赤海蝦配自家製無花果醬及脆蝦餅，以及豐腴的大閘蟹配水牛芝士最中餅。炸得香脆的意大利黃瓜花天婦羅，內裏釀明太子芝士醬，一咬爆「芝」添美味。香口的吞拿魚腩三文魚籽黑松露多士，法式多士和吞拿魚之間塗上黑松露醬，搭配清酒浸漬的三文魚籽，層次豐富。主菜方面，先由意大利鄉村風味作靈感改良的「利沃內塞式烤穴子」打頭陣，惹味海鰻配用辣肉腸、山椒和香料等製作的醬汁，味道出奇地夾。燒香的日本岩手縣A5和牛肉眼配汁煮大根和日本冬菇，輕蘸蠔豉牛肉汁享用，質感滿滿又富肉汁。意日合璧的帕爾馬火腿舞茸釜飯，特別選用富山的富富富米，這種米和黏口的越光米相比，大廚認為更適合用來做釜飯，香口又富層次，最後以加入紫薯慕絲的福岡無花果焦糖布丁和各式小甜點作結。一邊歎美食一邊抬頭看看鬧市的天空，分外舒暢。

華麗復古圖書館

小時候去圖書館，總會被提醒要保持安靜和不准飲食。但來到銅鑼灣一間復古圖書館，大家不僅可以盡情品嘗時尚歐陸菜，還可以觀賞美麗日落和夜景，以及欣賞現場樂隊表演。這間時尚歐陸餐廳Bochord，店名在古代英語世界中可意譯為藏書室或圖書館；餐廳主用餐區牆身以嵌入式書架打造而成，擺放了海量的古典書籍作裝飾，配胡桃木、古典方格紋的天花板飾，再加墨綠真皮梳化和復古百褶燈等設計，讓人猶如走進上世紀歐陸貴族的私人書室，又或是來到歐洲風格的古老圖書館之內。

在這個圖書館內，大家可盡情品嘗創意的美食。吞拿魚特別加入中式五香粉醃製，配加入蘋果和柑橘的蜜糖汁，帶來一股獨特的香氣。法日混搭的法式日本夢見鳥雞卷配紅菜頭沙律，質感結實而富雞味的夢見鳥，捲起不同配料再慢煮，柔軟又富肉味。另一道燒烤新鮮原隻平原雞，雞隻醃製後慢煮再風乾，上桌前以高溫燒至外皮香脆，配清新沙律剛好平衡。

富有新意的西班牙紅蝦配蝦籽麵，選用有70年歷史的本地老字號麵廠出品，用西班牙紅蝦汁去煮，麵條的魚蝦風味配火炙紅蝦和意大利烏魚子，恰到好處。飽擦一頓，以一口酸甜的檸檬草蘋果乳酪慕絲蛋糕作結，清新味蕾又去膩。最令人印象深刻的是，在這個圖書館大擦一餐，過程愉快又毫無內疚感，非常好玩。