吳若希破格演出考演技　連詩雅自爆喊到攰

藝人連詩雅、周柏豪、吳若希及王敏奕等演出的無綫新劇《旁觀者》將於明日首播，劇中除了演執法人員的敏奕與柏豪演的餐廳老闆之間的微妙關係引人注目，吳若希及連詩雅的突破性演出亦值得關注，以大笑姑婆見稱的吳若希，將一反傳統收起招牌笑容，飾演陰森冷血網紅，專長以誘人雙唇及聲線迷惑人心，並與柏豪角色有著千絲萬縷關係。

為凸顯吳若希的陰森及朱唇壓迫感，劇組特意打造了一個貼滿吳若希嘴唇特寫的環境，畫面震撼，劇集早前於內地播出時，其破格出色演技受盡關注及讚賞，而於預告片中，吳若希除了冷艷形象令人耳目一新，其陰險的眼神更是不寒而慄，早前她受訪時直指拍攝該劇最大難度是唔准笑：「監製叫我唔好笑：『吳若希唔好再笑，你收埋你粒酒粒！』，就算笑嘅場口都唔可以太開心。」由於角色完全突破以往框框，令其大呼好玩：「除咗造型已經好唔同，本身套戲嘅演繹方法都係我自己未接觸過。以前都話做開好人，今次係演一個唔係好現實嘅人，自己都好期待觀眾嘅反應。」基於她在《旁》劇表現突出，結果吸引了《香港人在北京》及《新聞女王》總監製鍾澍佳注意，認為她是具有喜劇細胞的演員，故誠邀她演出《香》劇一角。

而連詩雅飾演的社工亦表裏不一，外表溫文柔弱的她，背後有一段不可告人的黑歷史，更因而為其帶來厄運，她受訪時表示角色與之前演過的很大分別：「佢哋叫我要做一個同連詩雅好唔同嘅人，所以我每日喺拍攝現場都叫自己唔好講嘢。」更透露劇中喊戲甚多：「我差唔多日日都要喊，喊到有一日我忍唔住話我喊唔到。」