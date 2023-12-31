馬國明內地商演急返港慰妻　丁子朗穿州過省賺外快

視帝馬國明、丁子朗、胡鴻鈞及孔德賢昨日（30日）於武漢出席品牌活動及舉行見面會，馬國明活動後即急返香港，今晚與愛妻湯洛雯倒數。他接受東網獨家訪問時謂：「我哋四個一齊去商演都好開心嘅，啱啱落機趕返嚟同老婆倒數，可以同老婆倒數好開心，呢排多咗好多商演活動，希望新嘅一年愈來愈好。」而憑《亞洲超新星》於內地備受認識的丁子朗近日穿州過省出席不同活動，他受訪時謂：「本身我喺蘇州、安徽都有工作，咁啱我要做今晚跨年晚會綵排，就係用咗呢啲時間攝咗兩日會合佢哋，賺少少外快啦！不過見到馬國明佢哋好開心，因為喺內地跑通常都係自己一個，有時好迷惘，又驚Miss咗啲嘢，所以見到馬明佢哋同經理人都好開心，不過我哋已經分開咗，我又飛咗第二個省份嘞！」

胡鴻鈞近年都不時在內地工作發展，故甫到達武漢時都有不少粉絲前來接機：「都好surprise，佢哋有啲仲係喺其他地方專登過嚟，上星期我都去咗佛山，內地粉絲都好熱情，而且今次係《降魔的》後工作上對得馬明最耐嘅一次。」胡鴻鈞透露2024會繼續做音樂，之後會返北京錄歌及做新專輯：「經理人都安排咗啲商演畀我，希望多啲工作機會，睇吓有冇機會拍番劇啦！好多粉絲都問幾時有劇出。」而孔德賢坦言有份齊齊到內地賺外快大感開心，亦很享受於活動中唱歌表演，寄望新一年有更多Job。