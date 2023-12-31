鮮娛糧｜炎明熹性感Look被嘲無料　頒獎禮造型出晒事

《新城勁爆頒獎禮2023》於30日圓滿結束，一眾網民除留意有哪些得獎歌手外，還十分留意歌手們的衣着打扮，着得靚固然有人讚，若然造型「炒車」，可能會隨時被恥笑一世。

今次《新城勁爆》不幸「壯烈受靶」的歌手，竟包括有人人都大讚靚仔的魏浚笙（Jeffrey），他的問題不在於衣着而是髮型出事，兩邊髮側反地心吸力飛起，有不少網民均笑問：「造型係咪以《十兄弟》入面嘅「飛天五」來做靈感？」再來便要數黃妍，她穿淺藍短裙配薄紗裙擺，再加一對超長手套，即令人聯想起醫護人員的防疫裝束。

至於說到全場最「騎呢」，莫過於王灝兒（JW），她以碎花長裙配黑絲，再加兩條S形劉海吊在濃妝面前，比起廟街賣唱造型還要古怪，最後不得不提當晚造型突破，被大讚性感的炎明熹（Gigi），她胸前大蝴蝶結，大騷事業線及纖腰震撼眼球，但相比外國模特兒的示範，Gigi胸前的大蝴蝶便好像洩了氣一樣，整個掉了下來。

雖然時裝是很各花入各眼，但型男變醜男，相信大家都會想知會有甚麼效果，而同樣都是歌手，但近年主力拍電影的天王郭富城，向來都是型英帥的代表之一。城城聯同林家棟、任賢齊的合演賀歲片，最近進行宣傳，電影花絮陸逐曝光。

於拍攝花絮中可看到，以哨牙悍匪造型示人的城城與家棟、小齊在一輛的士中進行拍攝，期間家棟要回頭望城城說對白時，一見看到哨牙城，便即刻忍不住笑，弄得坐在一旁的小齊也頂不住，最後連城城均一齊笑。據知這個反差極大的造型是郭富城主動要求，因為他想演一個不一樣的悍匪。