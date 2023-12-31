Man姐如何煉成？佘詩曼接受方東昇愛將特訓

視后佘詩曼於無綫劇集《新聞女王》的神之演技的觀眾拍案叫絕，被看好會在台慶頒獎禮3膺視后。阿佘劇中「Man姐」的專業形象受擁戴，但其實她付出很多努力才成功演繹這個角色，其工作團隊今日（31日）便分享了一段佘詩曼主播初體驗的影片。

其工作室於片中指：「終於同意把這支#新聞女王#新聞播報初體驗的花絮發出來了，她說太呆了，可小室覺得那是認真的可愛！」片中所見，阿佘穿上全黑衣服，坐在TVB新聞部試當主播，一開始她仍在找鏡頭中央位置，而且身體傾斜，樣子像發呆般，非常可愛搞笑。為了出鏡時更好看，阿佘先整亂髮型，有網民笑指她十足「瘋婦」，但整理頭髮後即時專業度急升，阿佘又拿出鏡子不停照，令人聯想起TVB現職主播林婷婷早前在直播「穿崩」一事。

阿佘獲TVB新聞部找來真新聞給她訓練，其中包括蔡天鳳兇殺案及取消口罩令等新聞，報道蔡天鳳兇殺案時，提及「由於之前係畀紅蘿蔔蓋住呢，所以呢……係搵唔到佢嘅頭顱㗎」，由於她報道時太多尾音又說得不順暢，加上樣子呆滯，連拍攝者都忍不住笑聲，就連她都撐不過3句爆笑起來。及後佘詩曼又以取消口罩令的新聞作訓練，短短時間已經進步神速，避到尾音及更順暢，非常厲害。

阿佘其後終於整理完畢，即一臉認真地報新聞，但過不了三秒就笑出來。影片最後，原來有位真主播現身指導，她就是「新聞王子」方東昇《尋人記》系列的好拍檔黃曉盈。黃曉盈細心指導這位視后，又指手畫腳，而阿佘也一臉認真聽對方講解，難怪最終出來的效果能幾可亂真。