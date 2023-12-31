陳凱詠除夕活動被臨時「彈鐘」　預告現身叱咤：冇獎都去！

歌手陳凱詠（Jace)、顧定軒和黃凱逸今晚（31日）出席音樂活動，三位歌手輪流獻唱，活動以三人合唱結束。Jace稱今晚原本有一個活動需要出席，但因主辦方臨時取消，令她今晚可以休息回家陪屋企人倒數，預告明天會出席叱咤頒獎典禮：「對我嚟講係去party，可以見到好多着靚靚嘅人。（攞獎？）有冇獎都唔緊要，之前都冇，所以最緊要開心。」

問到2023是不是令她最迷惘的一年？她表示不但是她自己，連同身邊的人都在今年十分迷惘：「身邊啲人都反映2023係變動嘅一年，咁所以對於我嚟講，我係想同大家一齊分享，好多人都覺得藝人一定可以處理到，但其實唔係，我同大家一樣都係好混亂好迷惘，但最緊要係搵到新嘅路。（你搵到一條咩路？）一條唔平坦，有好多奇怪嘅花嘅路。」她表示現在的她回復精神，已經準備好迎接2024。談及明年目標，Jace稱想推出更多唱跳音樂：「創作上有好多嘅嘢想係2024爆發出嚟，都休息夠，所以2024係時候要向前衝，不過首先要處理咗1月19號嘅騷。」

顧定軒指會珍惜每一場演出，明年目標是希望繼續在樂壇上有良好發展，透露明年一月將會再回復演員的身份，拍攝一齣小短劇。他透露上一年已斥資約六數做音樂，希望之後會有更加好的成績：「我做音樂做到同嫲嫲分開咗住，不過都係因為自己任性，佢都好支持我，會希望我可以繼續做到自己想做嘅嘢。（會唔會想買大啲屋搬返一齊住？）我哋冇話大大細細，都係基層出身，一家人冇所謂。」他表示今晚會在工作中迎接新一年，又透露明天會出席叱咤頒獎典禮：「呢個對我來講係一個party，如果時間允許一定會出席，都想見下啲朋友。」