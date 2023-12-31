RubberBand騷6號爆喊　泥鯭做阿正「粉絲」

樂隊RubberBand第四場《Juntos 音樂會》30號假九展舉行，唱至《Ciao》時，主音6號已眼濕濕，之後他哽咽表示：「《Ciao》帶咗我哋去到世界各地，令我哋多年嘅夢想喺今年慢慢達成，而每次見到好多面孔，呢首歌都會讓自己釋懷。喺Tour第一站唱嘅時候，正正喺英國見返啲朋友，之前好唔捨得佢哋走，但知道佢哋安好，我第一場喺倫敦已經⋯⋯。」強忍着淚水的他續道：「但人係要長大，好感恩RubberBand可以去到世界各地，睇到自己係點樣嘅人，或者經歷呢啲唔開心，慢慢內化去克服、成長。」6號一番感性的分享，讓樂迷更見熱情，之後他再哭了多次，要結他手Jason Kui向他遞上紙巾拭淚。

四子與樂手挑選喜愛的顏色，穿上凸顯個性的服飾，泥鯭特別在台上介紹，其中他挑選了卡其色，設計師為他設計出猶如福爾摩斯的打扮，泥鯭透露工作人員特地找來煙斗讓他拍照留念。至於阿正一身粉紅色西裝，據悉他堅持要用Barbie Pink，甚至拒絕了設計師為他揀的淡粉紅，不過穿在身上，泥鯭都大讚道：「Carry得好好！」不過阿正自爆：「眼鏡唔係Props（道具），我真係老花。」泥鯭覺得對方好靚仔。

阿偉的紫色燕尾服，華麗中不失型格，感覺猶如指揮家，充滿文化氣息，但阿偉自己卻道：「我覺得自己似街機《98拳王》裏的『八神庵』。」至於6號一身芥辣黃大褸，內襯世界地圖恤衫西褲，布料上更有一些民族圖案，與熱愛旅遊的他十分匹配，不過泥鯭卻告知樂迷有關6號的一個鮮為人知的秘密：「佢係識得徒手畫世界地圖嘅人。」6號隨即表示已經是小三時的事。