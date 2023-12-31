周柏豪遭利用　王敏奕執法遇到愛

無綫劇集《旁觀者》明日（1日）起晚上9時30分在翡翠台播放，此劇由葉鎮輝監製，周柏豪、王敏奕、吳若希、連詩雅、羅天宇、馬貫東等主演，故事、角色設定新鮮，之前於內地率先播時口碑相當不俗，正義使者周柏豪愛上刑警王敏奕的愛情故事，懸疑得來帶點浪漫。

劇中周柏豪自小因不好遭遇而有反社會人格，很討厭做旁觀者而引伸出正義的人格出來，化身判官懲治壞人。於孤兒院長大的他遇到同樣有反社會人格的吳若希，2人本來有戀人感覺，但吳若希很懂得利用身邊人，玩弄人心，更利用柏豪犯錯，2人最終分手收場。

周柏豪受訪時表示曾跟王敏奕、連詩雅合作，大讚她們是很爽朗的女生，工作非常專業。劇中的他本身是咖啡室老闆，但又會經常變成另一個人，他不諱言演繹上難度甚高：「角色上嘅所有細節、背景都同我現實生活非常唔同，本身我唔飲咖啡，但因為呢個角色開始鍾意咖啡嘅味道，所以我好鍾意演戲，因為會發掘新鮮事，從而發現新鮮嘅自己。」今次演繹一個會做壞事的好人，柏豪坦言感恩有這個機會，演反派或壞人其實好爽，希望大家會喜歡。

《金宵大廈》監製出品

至於王敏奕於劇中是一個「高敏感症」刑警，敏感度甚高，能感受到兇案現場死者或兇手殘留的影像、感覺，從小失去母愛、深受傷害的她，不擅跟人相處，於別人眼中是一個怪人。她受訪時說：「我記得兩年幾前收劇本時好感動，因為劇本好浪漫又有意思，好講人性，劇中每個人都好似有精神病咁，有啲唔正常，就好似我哋喺城市經常遇到壓力，人與人之間感覺好疏離，想講出真正嘅關心。大家都知《金宵大廈》監製葉鎮輝拍攝手法向來好獨特，高敏症確實存在，呢樣嘢幫到查案都係一個好有創意嘅諗法，拍時遇到好多得意嘢，佢會有好多參考畀我，自己都做咗好多功課。」

連詩雅欺凌羅天宇

連詩雅（Shiga）於劇中飾演社工，讀書時因幫校內風頭躉欺凌同學羅天宇，最終發生意外令他失憶，深感內疚。Shiga受訪時說：「劇中雖然我係社工，但唔係經常幫到人，好多嘢都涉及金錢、際遇，心中有好多鬱結，經常酗酒，呢個角色都幾坎坷，情緒起伏好大，我演時都覺得好大挑戰，成日都要喊、好激動，導演都話個角色辛苦我，可能係我演藝事業以來最多經歷，被侵犯、浸水、打鬥場面都有，對我嚟講真係好大挑戰。」劇中羅天宇飾演Shiga舊同學，有少少感情線，他說：「角色性格好鮮明，因為有強迫症，所有嘢要好整齊，呢樣嘢同我自己有啲似，唔知係咪天秤座都有少許強迫症，嗰陣專登為角色減磅，亦剪咗個從未咁短嘅髮型，希望帶到新鮮感畀觀眾。」

馬貫東力追「癲婆」吳若希

吳若希於劇中周旋於周柏豪、馬貫東之間，亦有不少親熱戲。說到角色要毀容，她說：「個妝都算好，唔太麻煩。呢個角色幾好玩，係一個癲婆，監製係睇咗我呢套劇先搵我拍《香港人在北京》，自己都滿意劇中演繹，做癲婆都幾自然。」而馬貫東飾演的小惡霸，向來不信人，但其實內心單純，他受訪時謂：「個角色自信爆棚，覺得自己係成個深水埗最靚仔嘅地頭蟲，一開始遇到吳若希睇佢唔起，覺得係一般港女，直到發生一個意外，作為大男人應該負責任，所以對佢猛烈追求。」他指角色與《新聞女王》中的Slash反差很大：「呢個角色愛另一半嘅方法比較專制，完全冇諗過人哋想要咩，淨係覺得自己畀咩都係愛。」