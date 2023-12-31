《香港82》「順叔」陳泉離世　享年90歲

無綫經典處境劇《香港82》扮演順叔的演員陳泉傳來離世消息，陳泉的女兒證實父親已離世：「陳泉於多倫多時間12月28日下午（香港時間29日凌晨）在醫院離世，享年90歲。泉叔女兒今日透過短訊表示：「爸爸在醫院離開了。他早三星期入咗醫院，下午（多倫多時間本月28日）在睡夢中離開。他睡得很安詳，我們也在醫院陪伴爸爸離開，爸爸一生也蒙福。」

陳泉當年加入客串大受歡迎的處境劇《香港82》，飾演順嫂（梁葆貞飾）的丈夫順叔，長年於海外行船，兩個兒子分別是黎小田和張兆輝。由於劇集橫跨多年，所以順叔都相當深入民心。不過遇到最深入民心之作，絕對是他參演當年家計會「兩個就夠晒數」的宣傳廣告，當時政府透過家計會宣揚控制生育，由於廣告簡潔又加上有歌曲，成為香港人的集體回憶。

陳泉本身是包辦廣播道五台山年代各大電子傳媒外景車輛服務的老闆，高峰時員工多達200人，旗下擁有近170部客貨車，絕對可以稱為見證香港電視業發展的其中一人。當年陳泉因為生意好，有人戲稱廣播道為「陳泉道」，他更會親自駕駛車輛接送藝人，又因快夾妥而有「飛機陳」稱號。當年因為萬事都有商量，陳泉與各台上下關係都非常好，跟多位藝人成為好友，當年更因為多嘴追問高層曾勵珍「順叔」的去向，最終反而令他成為「順叔」。