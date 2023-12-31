草蜢開騷緬懷梅艷芳　蘇智威跳舞Chok傷手

組合草蜢今年「馬不停蹄」舉行巡唱，足迹走勻了半個地球，台北小巨蛋、美國東西岸、新加坡、馬來西亞雲頂、高雄巨蛋，而在剛過去的平安夜，三子再飛到賭城拉斯維加斯舉行一連兩場演唱會。

對於2023年最後一站演出，草蜢更加不遺餘力，再次踏足拉斯維加斯舞台，三子不約而同地想起他們的恩師梅艷芳，連續兩晚演出，特別獻唱了與師傅合唱的《夢伴》，更在舞台後方正中央位置，放置了mic stand，就像跟師傅齊在台上演出。他們表示「因為12月30日係阿梅離開我哋第20年，我哋藉着今次演唱會去懷念佢，同好多愛錫佢嘅人一齊唱《夢伴》。」旁邊的蘇志威強調說：「係成個演唱會送咗畀佢（阿梅）。」

回想當年跟隨師傅到不同地方登台，蔡一智記憶猶新說：「因為草蜢第一次出埠去美國登台，就係由梅姐帶住我哋，今日再嚟到賭城，感覺好溫暖、好濃烈，我覺得阿梅今晚一定喺度同大家過聖誕，個心好溫暖。」蔡一傑也認同說：「諗番起當年同佢周遊列國到處去嘅經歷，相信今晚台下嘅觀眾，當年應該都有睇過我哋一齊表演，係一個大家嘅共同回憶，非常之溫暖。」除了全場大合唱《夢伴》，蔡一傑更在台上引領全場觀眾一起講：「Anita,We miss you!Merry Christmas!」場面溫暖感人。

為與觀眾齊歡度佳節，草蜢跟現場觀眾玩傳帽仔遊戲，在台上一邊唱聖誕歌，台下觀眾一邊傳遞聖誕樹造型的綠色聖誕帽並戴到頭上，當音樂停下，誰的頭上有聖誕帽，便可以得到禮物，剛巧由一位男觀眾得獎，雖然幸運地得到有草蜢簽名的聖誕禮物，卻被全場觀眾取笑他「戴綠帽」，但佳節在前，男觀眾也不介意跟在場人士一起捧腹大笑。

當地觀眾的熱情反應，令草蜢表演得更加落力，當他們走到台下跟觀眾握手答謝時，蔡一傑不少心被爪傷手部，另一邊廂，蘇志威的手也同告受傷，但他解釋是跳舞時太落力自己整傷自己，而蔡一智則表示很喜歡在聖誕節開show，因為氣氛會更加強烈，他說：「其實今次我哋兩場show好抵睇，原本個rundown只有2小時，但最終我哋不斷加歌，唱多接近 45分鐘，好在場館方面冇投訴。」三子更希望每年都可以來到美國開Show，與當地熱情的歌迷一年一聚。