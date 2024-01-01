星玄｜白鹿升呢做一姐　擊敗迪麗熱巴獲稱「霸屏女王」

今日係2024年1月1日，亦即係元旦。今日幸運星係天秤座，幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。內地人氣女星白鹿喺過去一年，可以話係最熱門嘅女星之一，無論係商演定紅地氈都獲得相當高嘅人氣。就連播出嘅三套劇集《長月燼明》、《以愛為營》、《寧安如夢》，唔但止討論度極高，流量亦都非常之高，近日更網傳白鹿將與楊洋合作拍攝新劇《明日千里》。

而早前楊穎（Angelababy）因係法國睇韓國女團BLACKPINK成員Lisa演出嘅「19禁」歌舞騷而傳遭內地封殺，不但幕前工作全部煞停，社交平台亦被禁言，事業受重創，連長駐嘅內地綜藝節目《奔跑吧》最新一季Baby都冇份錄影，白鹿成為節目中唯一常駐女成員，順理成章升呢為節目一姐。

早前有內地媒體於網上公布首10名「90後陸劇演員影響力排行榜」，白鹿成功打敗迪麗熱巴排第5，難怪被網民稱為「霸屏女王」。

至於是日最旺生肖係羊，人緣運唔錯，同長輩多聯繫會有得着。「羊女」王菀之近年轉戰舞台劇同電影，仲獲得唔錯嘅成績，Ivana同多位前輩主演嘅賀歲片，亦都會係下個月上映。而佢同謝君豪、梁仲恆合演嘅舞台劇，自首演以來口碑極佳，大獲好評，果然同長輩多聯繫會有得着呀。