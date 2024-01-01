【是日通勝】

農曆十一月二十

癸卯年 甲子月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、理髮、交易

忌：開倉、動土、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：褐色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：有遇人不淑的情況，擇偶需留意對方品行。

金牛座：愛情運處於弱勢，着紫色衫有助提升魅力。

雙子座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

巨蟹座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

獅子座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天秤座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

天蠍座：運勢好壞參半，處理錢銀問題要特別小心！

人馬座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

山羊座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

水瓶座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

雙魚座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）羊 人緣好

（跌）馬 財運差

鼠：行事盡量保持低調，說話要注意分寸。

牛：人際關係一般，與人交往要克制脾氣。

虎：出行會友勿過於任性，以免造成破財。

兔：防人之心不可無，否則會有破財風險。

龍：工作遇阻力，須加倍小心，慎防出錯。

蛇：受瑣事纏擾，做事易有束手束腳之感。

馬：是日沖煞，財運欠佳，投機易招損失。

羊：人緣運不錯，跟長輩多聯繫會有得着。

猴：貴人從旁協助，謀事求財皆事半功倍！

雞：事業順利，但要注意休息，保重身體。

狗：生活出現阻滯，細節問題需小心處理。

豬：行事急躁易犯錯，出門必須注意安全。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

冬至到入春

從今天至2月份，這段時間仍有兩個節氣，一是「小寒」代表進入一年最寒冷的日子；一是「大寒」，乃全年二十四節氣最後一個，又可視為一年之始。接下來的節慶是「尾禡」（即臘月十六），繼而是歲首（即正月初一），但這是不是甲辰龍年的開始，因2月4日16時27分（申時）已正式踏入龍年。

西曆2024年1月1日是新一年的第一天。每逢到了這個時間，很多人都會留意坊間不同運程預測，看看對自己有甚麼影響。有位大師曾在節目說，命是計算出來，怎樣計？先取得你的出生年月日時，起個命盤後，就能逐一分析你的一生，包括富貴榮華、身體狀態、姻緣婚姻、事業方向、學業指標等，甚至可以計算出遺傳問題，舉例，如計算你有心腦血管問題，可推算出這是受父親抑或母親遺傳。由於古代沒有科技去驗證，往往被人覺得這是迷信，加上坊間一些人自吹自擂，使到我們的傳統智慧被人看不起。

踏入2024年，不管你是甚麼生肖、正在行大運抑或處於衰運中，只要為自己在新一年好好策劃，布好攻守陣，一樣可以過關。馬雲曾說過：「你有權利拋棄我，我有實力讓你後悔」。所謂；天無絕人之路，沒有了自己，就只是為了別人而活。你多餘的犧牲，他看不懂也不心疼，別人就發到肚滿腸肥，你就慢慢地自毀了。