Baby被禁言3個月「期滿」　殺入《浪姐5》解封復出？

內地女星競技真人騷節目《乘風破浪的姐姐》開播以來至今做到第4季，捧紅過不少女星，助她們的事業重登高峰。近日網上流傳出疑似新一季《浪姐》的嘉賓名單，當中最引人注目的是傳遭內地封殺的楊穎（Angelababy）也在其中。

Baby之前疑因在法國觀看韓女團BLACK PINK成員Lisa演出的「19禁」騷而傳遭封殺，工作全面叫停兼社交平台被禁言，曾有知情人事透露Baby只是被禁言3個月，3個月後她參加活動不會受到限制，其解封時間剛好跟下一季《浪姐》錄製時間差不多，有網民推測她想借此高熱度節目復出。然而，有分析指Baby復出雖是一大賣點，但電視台未必肯為此而冒險，認為網上流傳的名單可能只是噱頭，因前幾季也曾有假名單流出，故要待節目開播才知真偽。

孭飛劇《暮色心約》成爛劇

另外，有網站舉辦名為「中國電視劇金抹布頒獎」盤點2023年爛劇，其中Baby主演的《暮色心約》榜上有名，獲頒「年度最卑鄙職場劇」，指她主演的心理輔導師完全不專業，劇情都只是為戀愛戲碼作鋪墊。此外，白鹿與王鶴棣主演的《以愛為營》獲「年度最臭偶像劇」，而楊洋與王楚然演出的《我的人間煙火》就登「年度油刃油餘油遊人間偶像劇」，全被吐槽劇情及人設不合邏輯。