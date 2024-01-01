娛圈單打︱打入百大美女榜　魔鬼身材殺死人

選美人人愛睇，備受追捧的TC Candler全球百大美女帥哥排行榜，2023年最新排名出爐，惹來議論紛紛。香港美女方面， 只有一人上榜，究竟是何方神聖？不說不知道，一說亦未必識！那就是排名第68位的「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）！

坦白講，Rainky在港知名度一般，未至於名不見經傳，但肯定不算大紅大紫，竟然能夠拋離第83位的「妙麗」Emma Watson、第90位的「小丑女」Margot Robbie，相信必有過人之處。這位「魔鬼胸」現年30歲，正值女人顏值高峰，32D魔鬼身材尤其吸睛，她亦不時豪派福利，引死宅男。

Rainky曾為無綫藝人，亦有推出歌曲和擔任模特兒。不過，要數最令人注目，肯定是她自稱與朋友合資開設美容生意，親自試食旗下「收陰丸」產品，據悉3個月內已經回本及賺錢，躋身小富婆之列。百足咁多爪，果然係醒目女！

講番呢個排行榜，紅極一時的BLACK PINK成員固然榜上有名，就連知名度差天共地的女星都能打入榜內，原因何在？話說主辦方前年引入全新課金制度，粉絲只要每月付出一定金額，即可保證偶像入圍，主辦方不能拒絕。最低消費每月約25元便可提名一人，約40元提名3人，80元提名5人，多多益善，少少無拘。

此所以，只要粉絲人多勢眾又多金，打入百大並非難事。好似「香港頂流」姜濤，繼上次排名全球第5帥後，今次升上第3位，認真巴閉。至於是否有說服力則見仁見智，起碼內地網民似乎唔多同意，嘿！