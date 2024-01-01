東方日報C1：佘詩曼率《女王》兵團迎「新」　衝事業高峰

藝人佘詩曼、高海寧、何依婷、王敏奕於無綫劇集《新聞女王》中各自綻放異彩，2023年閃閃發光的她們，異口同聲表示等待着2024年的不一樣「新角色」，阿佘望與「Man姐」重遇；新婚的依婷生B順其自然；敏奕想跟老公曾國祥來一個「愛的旅行」；高Ling坦言衝勁十足，望去得更遠。

阿佘愈忙愈開心

視后佘詩曼過往一年繼續於事業上發光發亮，《新聞女王》令她「港劇一姐」這個稱號更具說服力，早已深受中港兩地觀眾歡迎的她，人氣再度急升。劇集播映後阿佘工作不斷，但她愈忙愈開心，她日前接受本報訪問時坦言：「2023年遇上《新聞女王》咁好嘅劇本當然好開心，令我有機會同『Man姐』二合為一，呢種感覺真係好正。觀眾鍾意睇當然重要，但係我最享受嘅係『Man姐』同劇中每一個角色都產生咗一啲微妙嘅關係同感覺，成件事好真實，所以喺嗰幾個月嘅拍攝裏面，我真係覺得大滿足！我好希望今年好快可以遇到下一個我，一個有趣嘅人物、令人又愛又恨嘅角色，又或者可以再讓我同『Man姐』遇上，我已經準備好自己，隨時再出發。」

過往一年過得很充實，問到2024年想追求甚麼？向來孝順的阿佘謂：「其實真係冇乜嘢想再追求，我只係好想同媽咪去個旅行，希望今年可以帶佢去玩吓！」

何依婷婚後更放膽

剛剛成為人妻的何依婷入行不久便做女主角，不過她坦言去年做到《新聞女王》徐曉薇這個角色對她來說是最大得着，相當感恩：「可以同監製鍾澍佳、阿佘合作真係學到好多，2024年首件大任務希望工作上繼續有突破，將之前跟咁多位前輩學到嘅嘢學以致用，其實依家我都已經接到唔少今年嘅工作，之後可以嘗試更多嘅嘢就好。其實我想挑戰拍古裝，綜藝或者劇集我都想試吓，因為我從未拍過古裝，寄望嚟緊大家可以睇到一個全新嘅何依婷。」

上月結婚完成人生大事的她，坦言婚禮籌備了幾個月，現時回想都感到很開心：「都係一個好開心嘅回憶，不過成為人妻對我嚟講不論工作或生活上都唔會有太大改變，反而我覺得結婚後自己個人放開咗，比起以前更大膽，冇咁怕醜。以前好多嘢需要避忌，怕同男拍檔傳緋聞，成班朋友出街有男仔又驚會畀人影到亂寫，依家係人都知我有另一半，大家同事傾偈、識朋友各樣交流都放膽好多。」問到會否希望快點造人成功？她謂：「生BB就順其自然，唔好急，暫時工作行先，有能力自己搵錢、有自己嘅事業係一件好開心又滿足嘅事。」

王敏奕恨孖老公旅行

王敏奕回顧去年工作完成度都相當高，拍了兩套劇集及兩部電影，而且播出街時甚受歡迎兼效果甚好，坦言幸福又滿足：「我上年好似冇停過落嚟，嚟緊我最想做嘅就係希望可以同老公去個10周年旅行，有時間嘅話……哈哈！」敏奕與老公曾國祥各有各忙，經常因工作而分隔兩地，她謂：「我同老公都好享受工作，大家都各自努力中，加上對於我哋嚟講工作忙係好事，所以佢都好戥我開心。生活上我哋係好簡單嘅人，放假時靜靜地感受生活，煮餐飯、睇吓戲已經好開心，低調係大家嘅一種默契，我哋好感恩生命中有對方嘅存在。」

而今日正是敏奕的生日，亦是她擔演的新劇《旁觀者》在港的首播日，她笑言：「希望大家會鍾意我嘅演出，今年都係會繼續努力拍多啲好戲！Stay hungry stay stupid!」

高海寧想脫單：要嚟擋唔住！

高海寧（高Ling）去年驛馬星動，不停飛密密幹，除了於《新聞女王》有出色表現外，拍了一部馬來西亞電影《鎖戰》的她，令更多地方的觀眾認識她，雖然忙碌，但她都樂在其中。說到2024首要任務，她即謂：「都係繼續工作上衝刺，依家真係多咗人認識，多咗人留意我嘅工作，好想趁呢段時間繼續接觸多啲唔同類型工作，我都想知高海寧究竟可以去得幾遠，同埋好多嘢我都好願意嘗試，唔識我可以去學，我仲有衝勁、熱誠。」她坦言有段時間對自己沒信心，懷疑自己，但經歷過後，反而多了不少信任、肯定。她亦覺得於《新聞女王》中演了許詩晴這個角色是去年的最大收穫：「除咗拍檔，成個製作團隊都好好，所以套劇成功係有原因，我希望套劇可以攞到『最佳劇集』，2023年係高海寧好重要嘅一年，令我增添好多自信心、支持同愛。」

高Ling喜愛工作之餘，亦懂取得生活上平衡：「我想多啲時間陪屋企人，多啲去旅行，因為做演員唔可以完全冇生活，生活上嘅衝擊同感受可以幫到我哋演戲，所以想有咩發生就順其自然發生，我係唔會抗拒。（感情上都係？）單身咗咁耐，冇話唔想拍拖，但人愈大唔係話想就有，我唔會刻意去搵去遇，有啲嘢要嚟擋唔住，喺佢未嚟之前，我會專注做好我自己先。」

說到2024年的新挑戰，她指從來不會局限自己，最想遇到一個關於情緒病或精神困擾的角色：「大家要正視精神困擾，呢樣嘢先係最重要，身體上疾病可以靠意志力捱過，但遇到情緒困擾時，又唔係當係一件好大嘅事，佢同感冒冇乜分別，只係你睇到佢時，就要搵專業人士解決咗佢就得。」

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