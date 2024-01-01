《造星V》Kakit獲特別待遇　好兄弟即眼紅

《全民造星V》20強鄧家杰（Kakit）最近活動多籮籮，不但密密出席商場活動搵真銀，又要為慈善演唱會擔任嘉賓，不過，向來重視友情的Kakit在百忙中仍抽空出席造星第6名、來自馬來西亞的盧信宥（Ash）舉行的粉絲聚會，當日其他造星兄弟包括Lyman、王鋒等也有現身支持。原來Ash早前曾低調來港，但由於行程緊密，所以沒有相約太多朋友見面，離開前也只跟Kakit晚飯，兄弟們得知Kakit享有獨特待遇即時呷醋，場面搞笑！

另外，提到聖誕正日，Kakit也無得休息，要在工作中度過，他於中環鬧市宣傳預防HPV，他稱在歡樂氣氛下容易令人一時衝動，甚至中「頭」獎，坦言經歷過今次活動後，了解到男士也有感染的風險，他提醒大家佳節狂歡盡興的同時，也要好好關顧自己和伴侶的健康。

而Kakit近日為紀念梅艷芳的慈善音樂會上擔任表演嘉賓，他透露一直有跟唱歌老師學唱歌以改進歌藝：「老師教得好好，令我喺呢一年歌藝進步唔少，希望能愈來愈進步，時機成熟就可以推出屬於自己嘅音樂作品！」Kakit之前拍了兩套微電影，他期望2024年會有機會參與更多電影拍攝，他又會開設網上平台跟粉絲們分享歌曲及影片。