譚俊彥帶阿女遊北京「製造地」　周吉佩爆老婆跟實內地開工

視帝譚俊彥（Shaun）、歌手谷婭溦、王馨平、《中年好聲音》參賽者周吉佩（吉吉）、李佳、龍婷以及一眾《星夢傳奇2》的畢業生黃洛妍等人昨晚（31日）到大嶼山出席倒數活動《福佑香江同心邁向 2024》。眾位歌手在台上獻唱，在接近午夜時分，隨着合拍的倒數聲「5、4、3、2、1」，由大師叩鐘，宣布正式踏入2024年，緊接着是無人機在天空中砌出不同的吉祥圖案，為新一年揭開序幕。

譚俊彥自爆阿女是「北京製造」

受訪時，Shaun稱昨日出席活動可以順便還願：「因為前年都有嚟倒數，許完個願有好成績，咁今年公司安排就返嚟還神。」表示今年的新年願望是希望自己的孩子身體健康。Shaun透露六號將要到馬來西亞開騷，接下來的一月二月亦會飛外地工作。謂最近放了一星期假，帶了孩子一起去滑雪，指已經有八年沒有回去，今次是舊地重遊：「啲小朋友好鍾意滑雪，所以就帶佢哋返去玩，再順便同佢哋去以前我同太太拍拖嘅地方。」大爆帶了女兒重遊她第一次出現的地方，笑言女兒是「北京製造」。

Shaun亦指接下來會挑戰喜劇，希望新一年大家可以一齊笑：「我以前做嗰套《失憶24小時》都幾好笑啊，等大家唔好成日見到我都係謀殺。」表示已經有劇本，好期待今次新的嘗試。問到Shaun會否到澳門出席《萬千星輝頒獎典禮2023》？Shaun說未肯定：「未知，因為我四號就要飛去馬來西亞，之後喺嗰度都有一連串嘅工作。（唔去支持佘詩曼？）都塵埃落定啦，同埋佢真係好勤力，我之前都有同佢聯絡，佢話佢每一日所有嘅訪問雜誌都做晒，依家反映咗勤力係有成績，我喺度提前恭喜定佢。」表示希望無綫劇集《新聞女王》會有好成績。

周吉佩音樂學校分校即將開幕

同場的吉吉指今次是第一次上來大佛表演，但以往年尾都甚少陪太太倒數，因為有其他表演要參加：「佢都慣咗我大時大節唔喺到，今年都好少陪佢，所以如果有機會都會盡量帶佢哋出嚟。（太太會唔會怪你？）佢唔會，因為依家會成日一齊工作。」指最近到內地工作，太太亦有隨行：「因為我係第一次到內地做嘢，佢好擔心我。（監視你？）都有呢個可能，佢始終係擔心我嘅安全，佢係個危機感好重嘅人。」透露他和太太會經常夫妻檔一起工作，連音樂學校太太都有份打理，吉吉指太太負責幕後工作，例如負責招聘、開幕等等工作。

今年一月吉吉的音樂學校分校將會正式開幕啟動，指開幕當日會正式公布新學校的老師。講到新年目標，他指希望可以推出更多新歌，能夠開演唱會。吉吉又謂2023年是他最傳奇的一年：「希望唔好只得一年，始終好擔心，驚出年未必有。」表示會好好珍惜每一個機會。

谷婭溦事業隨時「跳十級」

另外，谷婭溦指上年亦有來出席倒數活動，剛剛已經進行了向大佛的祈禱儀式，買了蓮花燈向大佛拜拜，問到許了甚麼願望？谷婭溦說：「冇許願，我覺得要清心寡欲，咁樣先誠心，如果拜係為咗許願，咁樣會唔係太好。」談到今年計劃，她指暫時不想透露：「我唔想講住，因為每次講完出嚟，但最後都唔一定實行到，所以我想等真係得咗先再講。（喺香港定內地？）兩邊都有。」透露計劃是關於事業上，笑言如果這個計劃成功，她在事業上可以「跳十級」快速飛升，又指2024年有很多工作上的轉變，但暫時要守口如瓶。問到她是不是要轉行走性感路線？谷婭溦說：「梗係唔係啦我都冇樣，身材又唔夠性感，又冇料，我唔夠膽亦都做唔到，我係走自然派。」希望2024年可以工作滿滿。