李幸倪父母來港生活見證攞女歌手獎：有信心！

歌手李幸倪（Gin Lee）昨晚（12月31日）到觀塘APM出席倒數活動，吸引大批鐵粉身穿歌迷會衛衣到場支持，而Gin Lee父母亦特意現身，陪愛女過新年。席間Gin Lee與歌迷大玩遊戲，又落力獻唱多首首本歌曲，演唱期間她更走到台上與粉絲互動，且任影唔嬲，又掏出手機表示要拍下大家熱烈的反應作留念，且形容現場氣氛仿如站在紅館舞台。

Gin Lee表示過去數載未有公開參與倒數活動，又指平常喜歡與家人靜靜度過除夕：「但好開心今晚見到粉絲，着晒我送畀佢哋嘅制服出席，加上父母又喺度，覺得好圓滿，齊齊整整最開心。」談到剛過去的2023，她感恩收獲不少：「的確係充滿挑戰性嘅一年，但鼓起勇氣去接受挑戰，就會得到意想不到嘅事物。好感恩去年遇到好合拍嘅工作夥伴，同埋搵到好多好歌，以及工作上作出新嘗試，所以好開心。」

至於對2024年的展望，她預告已訂下很多計劃，將會由年頭忙到年尾，工作上將會有新的機會，問到是否闖影壇，她未有否認：「唔講得住，但有機會都想演戲，我又啱啱轉咗髮型，覺得可以試做打女。（本身打得？）細個有學過跆拳道，考到去藍帶，之前見到師兄謝霆鋒籌備新戲時，練得佢好勁好有型，所以有機會都想挑戰吓。（之前你已經話想喺香港置業，係咪今年嘅新年願望？）希望㗎，依家努力工作先，如果喺適當嘅時機買到樓就好喇。（唔諗成家立室？）都係將事業擺第一，喺啱嘅時機就會發生。（父母冇催妳？）完全冇，佢哋全力支持我喺事業上拼搏。」

原來自去年年初，Gin Lee父母已來港生活：「佢哋依家留喺香港嘅時間好多，所以今年可以陪佢哋過晒所有節日。（父母陪你出席晒咁多個樂壇頒獎禮？）會呀，新城佢哋都有出席。（叱咤你好有信心？）有信心嘅，但唔知道結果係點，我覺得自己要做嘅嘢都做晒，唯有等結果。至於爸爸媽媽喺現場，如果我有機會上台嘅話，會特別感動。」