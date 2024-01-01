炎明熹預告叱咤戰衣重磅　魏浚笙跟Dee學舞搞到睇骨科

聲夢人氣王炎明熹（Gigi）和「顏值天花板」魏浚笙昨晚（31日）出席沙田跨年倒數派對，兩人都是首度出席商場倒數派對，表示興奮。Gigi台上提到2023年最特別的幾件事，就是開啟個人演唱會、做義工和與粉絲舉行見面會。2024年希望在歌曲和服裝方面再多作新嘗試，司儀笑言Gigi在新城頒獎禮的黑蝴蝶裝好靚，Gigi聞言顯得怕怕醜醜，稱亦想多做不同運動，揚言希望學射箭，她演唱三首歌，包括《Crystal Clear》《Little Magic》和《好想約你》，兩度落台與觀眾握手打成一片。

Gigi表示看到現場2、3樓都擠滿人，因為新年好想約好多人，開心與大家一起度過，祝大家龍年龍馬精神、身體健康及開開心心。繼新城奪女歌手獎後，可有信心在叱咤再下一城，她表示：「要有少少信心，但不能過多，有人叫我唔好再講順其自然，順其自然講咗成年，新一年我同大家講隨遇而安，應該都可以講幾年。」至於準備出席叱咤的戰衣，她「嘩」了聲，表示斤両十足，需要造型師幫手才能穿上，顏色亦清新特別。新年會致電家人祝賀一番？她稱家人都會在網上看到她的消息，但都會致電家人，估計不會太早睡。

談到新一年希望學射箭，原來有段古，自小很喜歡動漫，覺得古裝扮相的女巫師拉弓箭好有型，於是從外國購買了一件Cosplay，不過弓箭和衫都遺失了，她笑言Cosplay造型健康好正經，有着過，若找到舊照不介意分享給大家看。另一件想做的事，原來Gigi小六前曾居於油塘村屋，她一直好想重返舊居回味一下，但知道舊居已有新主人：「真係好想叩門入去睇吓，或者送禮物畀佢，準備果藍都要，不過係幻想，好大機會實現唔到，未必人哋鍾意我。」

魏浚笙到現場感覺震撼，新年願望希望大家身體健康，他真心覺得身體健康好緊要，自爆2023年尾身體不適：「有幾吓頭暈，傾右跌一跌，連續兩日係咁，醫院做了一次蒙眼做左右踏步測試，真係傾向右邊，發覺左右肌肉不平衡，都擔心。」他稱有段時間工作忙碌，希望多休息會無事，但覺得工作機會來到便應好好把握。希望2024年可以多出外工作，增廣見聞，自己好想去美國，因未去過，問會否趁機在美國開騷？他笑言做個迷你演唱會也好，當儲經驗。他試過到巴黎拍攝音樂MV，問到下一站最想去哪個地方拍攝？他笑言：「好問題，但未知，應該係香港，未來想多挑戰不同角色，及作更多歌送給粉絲。」

談到台上演唱時經常愛踱步唱，他指以前像「阿叔散步」，現在已大有進步，希望將來可以邊唱邊跳，本身愛Moon Walk，想過加入Moon Walk舞步入《失約巴黎》，因為歌舞不夾，最後放棄：「我拍《飯戲攻心2》時都請教過何啟華（阿Dee），佢教我幾下簡單郁頭動作，結果學完我要睇骨科，好頭痛，如果佢睇到記得畀番醫藥費我，不過佢跳舞好勁，做唔到有種挫敗感。」

同場還有《全民造星V》3位仔仔鄧家杰、李嘉俊和詹仕偉（Snoopy），來自台灣的Snoopy表示第一次在港出席倒數活動，新年願望想推出一首廣東歌，但擔心大家聽不明白，演唱時他更走到台下，自行搬椅子企高唱歌，相當貼地。