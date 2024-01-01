冬天胃口大增　5招控制食欲

常言食得是福，但無節制的吃吃喝喝只會讓人發胖，況且冬天不減肥，夏天徒傷悲。但到了冬天，許多人就食欲爆增，管不住嘴，靠打邊爐、燒烤、吃雞煲來暖身。一個冬天過去，難免重上幾磅，不如試下以下8個降低食欲小技巧。

1.補充血清素

血清素又被稱作快樂賀爾蒙，有安定精神、抑制過度食欲等功效。冬天由於日照時間短，血清素可能分泌不足，這時候體內缺乏血清素時會無法向大腦傳遞飽食訊息，導致胃口大開難以控制體重。可以通過多吃肉、魚、蛋、大豆製品、乳製品等蛋白質食物補充血清素的原料「色胺酸」，再配合含維生素B6、B3的食物，能促進血清素分泌，同時也可以多曬太陽活化血清素神經核系統。

2.充足睡眠

人體內有種賀爾蒙被稱為瘦素，主要作用使人有飽腹感，增加能量釋放和抑制脂肪合成，因此能有效控制體重，而瘦素在半夜12點至凌晨3點分泌最為旺盛，因此熬夜或睡眠質量差都會影響瘦素分泌。研究發現，晚上只睡5小時的人比睡滿8小時的瘦素分泌少了16%。因此，建議減少熬夜，養成良好的睡眠習慣讓身體分泌充足的瘦素。此外，也可吃牛奶、苦瓜、雞蛋、蘋果醋和杏仁等食物以補充瘦素。

3.注意保暖

冬天天寒地凍，也是令到食欲倍增的原因。此時，身體會自動提高基礎代謝率，消耗更多熱量來維持適當的體溫，對熱量的需求增加就會發出肚子餓的訊號，也更容易吃一些高脂肪、高熱量及熱氣騰騰的食物，人在不知不覺就攝入了過量的食物。因此，只要穿上足夠保暖的衣服，保持身體核心的溫暖，能夠降低一直想要攝取熱量的感覺。

4.多喝水

冬天氣溫低，人又懶洋洋，不僅排汗量自然減少，飲水量也隨之下降。倘若水喝不夠，可能會引起「肚子餓」的錯覺，其實這是身體缺水的信號，特別是僅是不久後又覺得肚餓，可先喝一杯暖水，手腳也更加溫暖。此外，用餐前可先喝湯、喝水，再進食，有助增加飽肚感，從而減少其後進食過多食物，避免脂肪囤積。

5.細嚼慢嚥

吃飯太快不僅容易消化不良，而且明明進食的食物的熱量已經滿足人體需求，但由於大腦還未感受到飽腹感，容易過度進食，導致肥胖。食物進入胃部後，大腦需要至少20分鐘來接收胃部飽脹的訊息。因此，每口食物建議咀嚼20下左右再吞食。