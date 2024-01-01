廣末傳今年嫁廚神　龜梨和也秘戀性感女神好事近

踏入元旦，日本藝能界傳出多單喜訊。日本組合KAT-TUN的37歲主將龜梨和也，驚爆秘戀同齡性感女神田中美奈實，據知他們於去年9月的雜誌訪問撻着，秘密拍拖約3個月，並於4月播出的新劇《Destiny》再合作。由於37歲的美奈實恨早日做媽咪，2人已計劃好在今年內拉埋天窗。龜梨所屬的SMILE-UP.回應亦默認戀情：「2人自一起工作以來，關係相處得非常好。」龜梨同門師弟組合WEST.的34歲成員桐谷照史去年4月被爆與前日本排球選手狩野舞子拍拖3年後，亦準備在今年內成婚。另一組合NEWS成員小山慶一郎與組合AAA女主音宇野實彩子同樣計劃今年結婚。

去年鬧出不倫戀離婚的女星廣末涼子，亦被爆將於今年內第三度嫁人，與剛跟前妻達成離婚協議的廚神情夫鳥羽周作再婚。2人已向身邊好友表示：「我想與對方在一起，互相配合時機，在2024年內結婚。」2人於不倫戀醜聞曝光後，雖然沒有私下見面，但靠視象通話維繫感情。早前亦有傳正無限期停工的廣末被屬事務所要求與鳥羽劃清關係，雙方選擇結婚還是分手，才可以復出幕出。

此外，偶像女團SKE48的32歲前主將松井玲奈，今日(1日)在社交網內宣布與拍拖多年的37歲創作男歌手近藤晃央結婚。而男星竹內涼真的32歲舊愛吉谷彩子，亦宣布與28歲男演員秋元龍太朗結婚。人氣百萬網紅HIKAKIN迎娶圈外女友。聲演《咒術迴戰》「伏黑惠」一角的人氣聲優內田雄馬與女聲優日高里菜結婚。